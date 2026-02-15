Hamasi e cilëson “të pavlefshëm” vendimin izraelit për tokat në Bregun Perëndimor

Lëvizja palestineze Hamas ka dënuar një vendim të autoriteteve izraelite, duke e quajtur përpjekje për “vjedhjen dhe judaizimin e tokave” në Bregun Perëndimor përmes regjistrimit të tyre si të ashtuquajtura “toka shtetërore”.
Në një deklaratë, Hamasi e përshkroi miratimin si “një vendim të pavlefshëm dhe të pavlerë”, të nxjerrë nga një “fuqi pushtuese e paligjshme”, duke shtuar se bëhet fjalë për imponim të detyruar të vendbanimeve dhe judaizimit në shkelje të hapur të ligjit ndërkombëtar dhe rezolutave të OKB-së.
Analistët paralajmëruan se ky hap përbën një aneksim de facto të territorit palestinez dhe se do të ndryshojë thellësisht realitetin civil dhe ligjor, duke hequr pengesat që, sipas ministrave izraelitë, kanë kufizuar zgjerimin e vendbanimeve të paligjshme.
Nga Ramallah, analisti politik Xavier Abu Eid i tha Al Jazeeras se Izraeli po “paketon aneksimin në një lëvizje burokratike”. Ai theksoi se Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ka vlerësuar më 2024 se veprimet izraelite përbëjnë aneksim të Bregut Perëndimor, duke shtuar se aneksimi “po ndodh tashmë në terren”. /mesazhi