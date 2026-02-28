Hamza: Kemi bërë ofertë që kandidati për president të jetë nga PDK

Kryetari PDK-së Bedri Hamza ka thënë në takim me kryetarin e LVV-së njëherit kryeministrin e Kosovës Albin Kurti kanë dhënë ofertë që kandidati për president të propozohet nga PDK.
Hamza në një konferncë për media ka thënë se pas dy takimeve të mbajtuara, nga sot nuk do të bëhet pjesë e tentimeve në këtë proces dhe mbetet të shihet vendimi i LVV-së.
“Sot, në takimin e dytë që pata me z. Kurti për këtë çështje, pas mbledhjes së kryesisë së partisë gjatë ditës, si PDK ofruam edhe një mundësi konkrete dhe të fundit për të shmangur zgjedhjet e reja: kërkuam që të zgjedhet një President i propozuar nga PDK-ja, si zgjidhje për të garantuar stabilitet institucional dhe tejkalim të ngërçit politik. Me këtë ofertë, të bërë në frymë përgjegjësie dhe për të mos e lënë vendin në krizë të panevojshme, Kryesia e PDK-së vlerëson se kontributi ynë në këtë proces është i përmbushur”, ka thënë Hamza, tha ai në një konferencë për media, raporton teve1.info.
Hamza ka thënë se nuk kanë propozuar emër, sepse nuk kanë arritur deri atje.
Kreu i PDK-së ka thënë se Kurti nuk është pajtuar për këtë dhe se nëse vije një propozim nga PDK edhe LVV do të ketë propozimin e tyre.