Hani shegë gjatë ditëve të ftohta

Tashmë jemi në stinën e dimrit dhe temperaturat e ulëta në vendin tonë janë prezente.

Andaj, këto ditë ju duhet më shumë vitaminë C për t’u mbrojtur nga gripi.

Shega është e pasuruar me antioksidant dhe siguron 40 për qind të dozës ditore të vitaminës C që është e nevojshme plus limoni dhe portokalli gjithashtu.

Vendosni të gjithë përbërësit në blender dhe i përzieni për 30 sekonda.

Përbërësit

8 gjethe spinaq

1 filxhan shege

1 banane

½ limoni i shtrydhur

1 filxhan lëng portokalli

1 lugë fara liri

Ujë deri në shenjën max