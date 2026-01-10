Hata në Iran

Regjimi shiit i Teheranit në orë të vështira
Protestat në Iran kanë vazhduar prej 14 ditësh. Aktivistët kanë publikuar video që tregojnë tubime proteste në lagjet e kryeqytetit Teheran, si dhe në qytetet Isfahan, Mashhad, Kermanshah, Arak dhe Babol, ku protestuesit brohoritën slogane kundër regjimit, mes një pranie të madhe sigurie.
Protestat janë përhapur në të gjithë territorin iranian në disa provinca, ku më të spikaturat janë në Teheran, Isfahan, Shiraz, Mashhad, Hamadan, Qom, Ahvaz dhe Kermanshah.
Disa media raportojnë se të paktën 217 protestues janë vrarë deri më tani dhe mbi 200 oficerë policie iraniane janë plagosur. Dhuna po përhapet në të gjithë vendin. Protestuesit po përdorin gjithnjë e më shumë dhunë.
Teherani ka akuzuar Izraelin se po përpiqet të minojë stabilitetin e vendit, duke e mbajtur atë “përgjegjës për situatën aktuale”.
Agjencia e lajmeve Fars citoi sekretarin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Iranit të thoshte se “Izraeli është përgjegjës për situatën aktuale” në vend. Zyrtari iranian theksoi se vendi i tij është “në mes të luftës dhe nuk ka paqe apo armëpushim”.
Ushtria e Iranit tha se armiku po kërkon të minojë stabilitetin e vendit “përmes një komploti të ri dhe me mbështetjen e entitetit sionist”.
Interneti është bllokuar për 36 orë, me përdorim në rreth një përqind të niveleve normale, sipas NetBloks, një agjenci monitorimi të internetit.
Tetë anëtarë të Korpusit të Gardës Revolucionare të Iranit (IRGC) u vranë gjatë protestave në qytetin perëndimor iranian të Kermanshah të enjten, raportuan mediat.
Vdekja e anëtarëve të njësisë elitare u raportua nga Al Jazeera të premten në rrjetin social X me bazë në SHBA, duke cituar agjencinë iraniane të lajmeve Fars.
Media shtetërore iraniane i quan protestuesit “terroristë të armatosur”
Ndërsa trazirat masive vazhdojnë të trondisin vendin, shërbimi publik kryesor shtetëror i Iranit po mban një qëndrim më të ashpër në kanalin e tij Telegram kundër protestuesve.
Deri më tani, ai i ka quajtur protestuesit “rebelë”, por disa raporte sot i kanë etiketuar ata “terroristë të armatosur”.
Disa postime në kanalin Telegram përmbajnë pamje të përleshjeve të dhunshme të armatosura dhe intervista me anëtarë të familjeve të anëtarëve të forcave të sigurisë që dyshohet se u vranë.
Të paktën 48 protestues të vrarë, thonë grupet e të drejtave të njeriut. Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut (HRANA) me bazë në SHBA raportoi se të paktën 48 protestues dhe 14 forca sigurie janë vrarë që nga fillimi i protestave më 28 dhjetor. /tesheshi.com/