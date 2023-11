Haziri thotë se Lajçak e konfirmoi që Kosova e ka pranuar modelin evropian

Pas takimit me emisarin e BE-së për dialogun Kosovë – Serbi, nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri thotë se LDK-ja ka konfirmuar se dialogu është e vetmja rrugë për të zgjidhur problemet me shtetin serb.

Sa i përket mospublikimit të draftit të propozuar të Asociacionit, Haziri bëri të ditur se nuk kanë folur për këtë temë në veçanti, teksa potencoi se Lajçak e konfirmoi që Kosova e ka pranuar modelin evropian.

“Nuk kemi folë specifikisht për atë (draftin), sepse është detyrë e kryeministrit të Kosovës me dhënë spjegime si kryenegociator i Republikës tonë… një po e konfirmume nga Kosova, u tha edhe nga Lajçak që Kosova e ka pranu edhe planin e sekuencimit edhe zbatimin e marrëveshjes, edhe të gjithë atë modelin evropian”, deklaroi ai pas takimit.

Tutje ai theksoi se kanë nënvizuar nevojën e largimit të masave ndëshkuese të BE-së ndaj Kosovës dhe “nevojën që Kosova mos të vazhdojë të dënohet për shkak të dobësive të Qeverisë”.

Lajçak po qëndron në një vizitë dyditore në Kosovë, me ç’rast sot zhvilloi takim me opozitën, teksa të hënën u takua me zëvendëskryeministrin Besnik Bislimi.