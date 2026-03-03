Hetim mbi sulmin e tmerrshëm ajror në shkollën e vajzave në Iran

OKB kërkon sqarimin e plotë të rrethaneve të këtij sulmi që i ngjan dukshëm një krimi lufte…
Kombet e Bashkuara kanë bërë sot thirrje zyrtare për një hetim të menjëhershëm dhe të paanshëm lidhur me sulmin vdekjeprurës mbi një shkollë fillore vajzash në Iranin jugor. Ngjarja, e cila ka shkaktuar reagime të ashpra ndërkombëtare, raportohet të ketë ndodhur në qytetin Minab gjatë ditës së parë të sulmeve të përbashkëta ajrore nga forcat e SHBA-së dhe Izraelit.
Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Turk, kërkoi një sqarim të plotë të rrethanave të këtij incidenti “të tmerrshëm”. Zëdhënësja e kësaj zyre, Ravina Shamdasani, deklaroi se barra e hetimit bie mbi forcat që kanë kryer operacionin, duke kërkuar transparencë dhe llogaridhënie për humbjen e jetëve të civilëve të pafajshëm.
Sipas raportimeve nga mediat shtetërore iraniane dhe agjencia Anadolu, Irani ka mbajtur sot një funeral masiv për 165 viktimat, përfshirë nxënëse dhe stafin arsimor. Ky konsiderohet incidenti më vdekjeprurës që nga fillimi i fushatës ushtarake kundër Teheranit të shtunën e kaluar.
Ministria e Punëve të Jashtme të Iranit, përmes zëdhënësit Esmaeil Baghaei, dënoi ashpër sulmet, duke akuzuar forcat operuese për goditje pa dallim ndaj zonave të banimit, spitaleve dhe shkollave.
Nga ana tjetër, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, reagoi duke deklaruar se forcat amerikane “nuk do të shenjestronin kurrë qëllimisht një shkollë”. Ndërkohë, ushtria izraelite pretendoi fillimisht se nuk ishte në dijeni të ndonjë sulmi në atë lokacion specifik, megjithëse kritikët kujtojnë raste të ngjashme ku mohimet fillestare janë tërhequr pas shfaqjes së provave.
Sulmi në Minab është dënuar ashpër edhe nga UNESCO dhe fituesja e Çmimit Nobel për Paqen, Malala Yousafzai, të cilët theksuan se shënjestrimi i qëllimshëm i institucioneve arsimore përbën krim lufte sipas ligjit ndërkombëtar humanitar. /tesheshi