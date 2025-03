Himni i këtij voglushi me shpirt vigan

“Jeta është dhurata më e madhe nga Zoti, ta çmojmë dhe ta ruajmë atë si një amanet. Ndërsa shërbimi dhe flijimi për atdheun është dhurata më e madhe e jetës.”

O Zoti i madh, ruaje atdheun tim!

Zgjeroje dhe forcoje në të drejtën, në mirësinë!

Bashkoje e mos e ndaj!

Fale e mos e përçaj!

Mos të gëzohen hasmit tanë!

Të betohem në Ty se do ta duam dhe do ta ruajmë këtë vatan,

ashtu si e çmuan dhe sakrifikuan të parët tanë, rilindas!

Të falem me shpirt, o Zoti i madh!

Më bëj mua një ushtar me pushkë e laps!

Të betohem, o Zoti im i madh!

Kurrë nuk do ta lëshoj atdheun për së gjalli!

Mos ta lëmë në dorë të horrave e tradhtarëve!

Na i pastro zemrat dhe gjakun shqiptar!

Ta vlerësojmë njëri-tjetrin sa të jemi gjallë!

Ja të ngrihemi mbi ideal të lartë,

ja mos t’i them vetes shqiptar!

Andaj të lutemi, o Zoti i madh!

Na i pastro radhët tona nga çdo tradhtar e dushman,

nga ata që flasin shqip, por në gjak sllavin e kanë!

Të lutem, o Zot, në këtë muaj të madh!

Na e bëj jetën Ramazan e vdekjen Bajram!

Flamurin e vatanit na e bëj bajrak!

Mos e lë këtë tokë të shqipeve pa plisa të bardhë!

Për hatër të dëshmorëve që për vatan ranë,

për hatër të nënave që na rritën me din e iman,

për hatër të fëmijëve që të pafajshëm u vranë!

Të lutem me shpirt, o Zoti ynë i madh!

Faqebardhë na mundëso jetën ta bëjmë!

Me nder e besim, ta dorëzojmë këtë amanet te Ti, ja Allah!

Rrahman Ferizi