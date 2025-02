Honda Prelude po vjen me ndërrues special të shpejtësive

Është e rrallë që një prodhues i zakonshëm të prezantojë një coupe sportive, veçanërisht në një kohë kur tregu dominohet nga SUV-të.

Por, Honda do të përdorë platformën e saj, e cila mbështet pothuajse të gjitha modelet e kësaj kompanie, për të rikthyer në treg Prelude.

Me një sistem hibrid dhe një motor me benzinë me dy litra, Prelude do të trashëgojë arkitekturën e njohur Honda, e cila funksionon shkëlqyeshëm për shembull në Civic.rrotullime të larta gjatë përshpejtimit.

Megjithatë plani është të shkojmë një hap më tej me Prelude dhe kuti ingranazhi CVT. Prelude do të marrë teknologjinë më të fundit S Shift, për të cilën Honda thotë se simulon tingullin dhe ndjesinë e ndërrimit të shpejtë automatik të marsheve.

Kjo do të thotë, kutia e shpejtësisë duhet të menaxhojë gjithashtu rrotullimet e motorit në varësi të marsheve të simuluara. Të luash me kutinë e shpejtësisë CVT nuk është e re, dhe do të shohim se si do ta bëjë Honda. Ne presim që Prelude të dalë në treg vitin e ardhshëm (dhe në Evropë).