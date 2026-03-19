Hormuzi në kaos të paparë: “Ky, i gjithë Perëndimi i Egër!”

NATO kërkon zgjidhje për Ngushticën iraniane: “Duhet të rihapet”
Konflikti në Lindjen e Mesme e ka shndërruar sektorin e transportit të kontejnerëve në një Perëndim të Egër, shkruan Financial Times.
Kompanitë e transportit detar po futin tarifa shtesë prej disa mijëra dollarësh, dhe kontejnerët tani po shkarkohen në porte të largëta, alternative në vend që të shkojnë në portet e tyre të destinacionit, thonë shoqatat e transportit detar dhe kompanitë e zhvendosjes.
Mbyllja e Ngushticës së Hormuzit pas sulmeve iraniane, si dhe frika se rebelët Huthi mund të rifillojnë sulmet në Detin e Kuq, kanë bërë që linjat e transportit detar të pezullojnë rezervimet dhe të ridrejtojnë ngarkesat.
Një zjarr i shkaktuar nga mbeturinat nga sulmet ajrore të dielën mbi portin kryesor të Dubait, Jebel Ali, ka çuar në anulime dhe mbingarkesë trafiku edhe në porte më të sigurta.
Kompanitë më të mëdha të transportit detar, përfshirë MSC, Maersk, CMA CGM dhe Hapag-Lloyd, i kanë informuar klientët se rezervojnë të drejtën për të thirrur një rregull të shekullit të 19-të që u lejon atyre të shkarkojnë kontejnerët në portin më të afërt të disponueshëm, me shpenzimet e klientit.
Kostot e transportit të kontejnerëve ndërkohë janë rritur deri në katër herë në disa rrugë, kryesisht për shkak të sigurimit të rrezikut të luftës dhe kostove shtesë të karburantit.
David Ozard, CEO i kompanisë së zhvendosjeve John Mason International, tha se kontejnerët e destinuar për në Lindjen e Mesme u shkarkuan në portin e Nhava Sheva në Indi, ndërsa të tjerët që duhej të mbërrinin në Arabinë Saudite u lanë në portin e Khor Fakkan në Emiratet e Bashkuara Arabe, duke e lënë kompaninë të përballet me kosto shtesë të magazinimit dhe detyrime importi.
“Është një Perëndim i Egër tani,” tha Ozard, duke shtuar se klientët po detyrohen të paguajnë kosto shtesë.
“Nëse nuk e bëjmë këtë, kompanitë e transportit detar po na ngrijnë llogaritë dhe po na mbajnë peng.”
Reagim nga NATO
Si reagim, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha se aleanca ushtarake po bisedon me aleatët se si ta rihapë Ngushticën e Hormuzit.
Ai theksoi se rruga kryesore ujore duhet të “rihapet”.
Duke folur me gazetarët në Norvegji, Rutte theksoi rëndësinë e ngushticës – e cila është bllokuar kryesisht për shkak të luftës me Iranin – dhe tha se ishte në kontakt me “shumë” aleatë për këtë çështje.
“Sigurisht, të gjithë jemi dakord që ngushtica duhet të rihapet. Ajo që di është se aleatët po punojnë së bashku, duke diskutuar se si ta bëjnë këtë dhe cila është mënyra më e mirë. Ata po punojnë së bashku për të gjetur një zgjidhje”, tha Rutte, raporton CNN.
Presidenti i SHBA-së Donald Trump më parë këtë javë kritikoi disa anëtarë të NATO-s pasi ata refuzuan kërkesën e tij për të dërguar anije luftarake për të shoqëruar cisternat e naftës përmes ngushticës. /tesheshi