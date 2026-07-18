“Hulku i Kosovës” thyen rekordin Guiness për mbajtjen e peshës më të rëndë mbi trup

Bujar Muli, i njohur edhe si “Hulku i Kosovës”, në tentimin e tij të parë ka thyer rekordin rekordin në disiplinën e mbajtjes së peshës mbi trup, duke hyrë në Librin e Rekordeve Guinness, raporton Anadolu.
Hulku i Kosovës ka mbajtur mbi trup 2.000 kilogramë duke thyer rekordin paraprak që ishte 1.819 kg.
Në një ceremoni të organizuar të shtunën në sallën e sporteve në qytetin e Vushtrrisë, Muli arriti të mbajë mbi trup thasë cementi me peshë mbi 2.000 kilogramë për pesë sekonda, duke përmirësuar rekordin e mëparshëm personal prej 1.819 kilogramësh.
Ngjarja u ndoq nga qindra qytetarë, të cilët ishin mbledhur për ta mbështetur sportistin vushtrrias në përpjekjen e tij për rekord botëror.
Pas konfirmimit të rezultatit, Bujar Muli pranoi certifikatën e Guinnessit nga përfaqësuesit e organizatës, të cilët ishin të pranishëm për ta verifikuar dhe certifikuar rekordin në vendin e ngjarjes.