Humori i mirë nis nga tavolina: cilat janë ushqimet që ndikojnë në disponimin tonë

Le të pranojmë se shtatori është paksa si muaji blu, pushimet kanë mbaruar, duhet të rivendosni rutinën tuaj, ditët po shkurtohen dhe madje pak më të ftohta dhe keni një vit të tërë pune apo shkolle përpara…Për të filluar sërish me shpirtin dhe disponimin e duhur mund të përpiqemi të ndryshojmë pak dietën tonë dhe të integrojmë disa ushqime që janë në gjendje të ndikojnë pozitivisht në humor.

Ushqimet që na vendosin në humor të mirë dhe ato që duhen shmangur

Nëse do të na duhej të zgjidhnim një ushqim ose një pjatë me humor të mirë, ndoshta do ta gjenim veten duke menduar për një ëmbëlsirë, një tiramisu, një tortë të veçantë ose një pjatë makarona veçanërisht tërheqëse (dhe të kalitur) dhe në vend të kësaj, triptofani gjendet në një lloj krejtësisht tjetër. të ushqimeve. “Brassicaceae janë të pasura me të, në veçanti lakra, brokoli, spinaqi, farat vajore si farat e kungullit dhe bajamet dhe fasulet”. Vezët janë gjithashtu të pasura me këtë substancë: “Dhe ato përmbajnë gjithashtu shumë vitaminë D, një stabilizues i shkëlqyer i humorit, të cilin në fakt ne zakonisht e prodhojmë kur ekspozohemi në diell”. Por triptofani gjendet edhe në ushqimet me proteina. “E gjejmë te mishi dhe peshku. Në të janë të pasur edhe krustacet, në veçanti bivalët si goca deti, të cilat përveçse japin humor të mirë, kanë edhe efekt afrodiziak. Dhe më pas në ushqimin komod par excellence: kakao.

Çokollatë. çokollata e zezë në fakt është në gjendje të stimulojë prodhimin e serotoninës dhe të na vendosë në humor të mirë”. Përveç ngopjes me këto ushqime të veçanta, është gjithashtu shumë e rëndësishme të gjesh një ekuilibër midis të gjithë lëndëve ushqyese, pa favorizuar proteinat në. shpenzimi i karbohidrateve ose anasjelltas: ekzagjerimi me drithërat e rafinuar (që në fakt janë sheqerna) në fakt do të prodhonte një efekt euforik të përkohshëm. që do t’i jepte jetë rrethit vicioz të sheqernave, duke shkaktuar kështu një lloj varësie, por në të njëjtën kohë një tepricë e proteinave rrezikon të ngadalësojë prodhimin e serotoninës ” Shumë vëmendje duhet t’i kushtohet edhe disa pijeve – shton Bracale – Në veçanti kafe dhe çaj: shumë abuzojnë me to duke besuar se janë në gjendje të japin energjinë e duhur për të përballuar punën falë efektit stimulues të kafeinës dhe teinës, por në realitet mund të rrisin nivelin e stresit dhe nervozizmit. Më mirë të mos e teproni dhe t’i zëvendësoni ato me çajra bimorë ose çaj jeshil, shumë të pasur me antioksidantë”.