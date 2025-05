Hyundai Nexo i avancuar, një SUV edhe më i mirë me hidrogjen

Hyundai ka zbuluar Nexo të përmirësuar në Seul, një makinë që përfaqëson një përparim në teknologjinë e qelizave të karburantit të hidrogjenit (FCEV).

Ky SUV i madhësisë së mesme është projektuar për të ofruar efikasitet, siguri dhe gamë më të madhe në segmentin e automjeteve elektrike me hidrogjen.

Nexo i ri ofron më shumë se 700 kilometra distancë me një karikim prej pesë minutash.

Kompania ka përmirësuar dizajnin, me theks në pjesën e jashtme, e cila bazohet në filozofinë e Hyundai “Art of Steel”, duke i dhënë automjetit një pamje solide dhe të sofistikuar.

Gjithashtu, modeli i gjeneratës së re vjen me një kabinë të përmirësuar, e cila përfshin ulëse relaksuese premium në rreshtin e parë, një kapacitet më të madh të bagazhit dhe komoditet të përmirësuar të pasagjerëve.

Nën kapak, Nexo përdor një gjeneratë të re motorësh dhe inverterësh që përmirësojnë efikasitetin dhe qëndrueshmërinë.

Motori tani ka një fuqi prej 150 kW (rreth 204 kuaj fuqi), që është një përmirësim në krahasim me versionin e mëparshëm, i cili kishte 135 kW.

Kjo fuqi e shtuar mundëson përshpejtim më të mirë dhe parakalim më të lehtë në rrugë, me një kohë prej 7.8 sekondash për të përshpejtuar nga 0 në 100 km/h, që është dukshëm më i shpejtë në krahasim me 9.2 sekonda të modelit të mëparshëm.

Përveç një motori elektrik më të fortë, gjenerata e re e qelizave të karburantit tani ofron një fuqi maksimale prej 110 kW, që është 16% më shumë se modeli i mëparshëm.

Këto qeliza të përmirësuara të karburantit lejojnë funksionim më të mirë në temperatura të ulëta, gjë që është thelbësore për dimrin dhe kushtet më të ftohta të drejtimit.

Struktura e membranës dhe e qelizave janë përmirësuar, gjë që kontribuon në efikasitet dhe jetëgjatësi më të madhe të sistemit.

Një nga risitë domethënëse është aftësia për të tërhequr deri në 1000 kilogramë, që është hera e parë në segmentin FCEV.

Nexo është gjithashtu i pajisur me sisteme të avancuara të asistencës së shoferit (ADAS) dhe nivele të larta mbrojtjeje nga përplasjet.

Automjeti vjen me shumë veçori inteligjente si karikimi me valë, sisteme të avancuara të njohjes së zërit dhe info-argëtim i përmirësuar me mbështetje për Apple CarPlay dhe Android Auto.

Hyundai vazhdon të avancojë infrastrukturën për automjetet me hidrogjen, dhe pozicionohet si lider në mobilitetin global të hidrogjenit, duke synuar të ofrojë zgjidhje të qëndrueshme dhe inovative në treg.

Nexo do të jetë i disponueshëm në tregjet në mbarë botën më vonë këtë vit.