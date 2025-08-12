I arrestuari pranon se e vrau Enver Bajraktarin

Prokuroria Themelore në Prishtinë ka njoftuar se i arrestuari T.K. ka pranuar se e ka vrarë Enver Bajraktarin në Baicë të Lipjanit, trupi i të cilit u gjet i groposur më 4 gusht.
T.K., sipas njoftimit, gjatë dhënies së deklaratës ka pranuar veprimet e tij dhe kryerjen e veprës penale.
Ai është ndaluar me vendim të prokurorit të shtetit dhe ndaj tij po zhvillohen procedurat ligjore.
I dyshuari u arrestua të martën në mëngjes.
Policia pati raportuar se më 4 gusht ka gjetur një trup të pajetë të groposur në një arë të këtij fshati. Më vonë u bë e ditur se viktima ishte Enver Bajraktari.