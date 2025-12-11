I dërguari i SHBA-së: Turqia duhet t’i bashkohet forcës stabilizuese në Gaza

Ambasadori i SHBA-së në Turqi dhe i dërguari i Posaçëm për Sirinë, Tom Barrack, tha se Turqia duhet të përfshihet në një forcë ndërkombëtare stabilizimi për Gazën, duke përmendur kapacitetin ushtarak të Ankarasë dhe kanalet e saj të dialogut me grupin palestinez Hamas, sipas komenteve që ai bëri në Konferencën e Washingtonit të “Jerusalem Post”, transmeton Anadolu.
Në komentet e postuara të enjten nga gazetari izraelit Amichai Stein përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X, Barrack tha se pjesëmarrja e Turqisë do të forconte Forcën Ndërkombëtare të Stabilizimit (ISF) të propozuar, e cila është pjesë e mekanizmit të pasluftës të përcaktuar sipas planit të armëpushimit.
“Sugjerimi ynë ishte që meqenëse turqit kanë operacionin më të madh dhe më efektiv të trupave tokësore në rajon, dhe meqenëse ata kanë një dialog me Hamasin, ndoshta kjo do të ishte e dobishme si pjesë e forcës për të ulur përshkallëzimin( e situatës)”, tha Barrack.
Marrëveshja e armëpushimit hyri në fuqi në Gaza më 10 tetor sipas planit të Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, duke ndaluar dy vjet sulme izraelite që kanë vrarë më shumë se 70.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe kanë plagosur gati 171.000 të tjerë që nga tetori i vitit 2023.
Faza e parë e marrëveshjes përfshin lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë. Plani parashikon gjithashtu rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.
Rezoluta 2803 e OKB-së krijoi kornizën për tranzicionin në Gaza, duke përfshirë krijimin e një Bordi Paqeje, ISF-së dhe një komiteti të ri administrativ për enklavën.
Turqia ka sinjalizuar gatishmërinë për të marrë pjesë në forcë. Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan tha javën e kaluar se Ankaraja është e përgatitur të “bëjë gjithçka që duhet” për të mbështetur procesin e paqes.
Duke folur në Forumin e Dohas, Fidan theksoi se disa vende duan që Turqia të përfshihet sepse “mund të luajë një rol udhëheqës” dhe të ndihmojë në sigurimin e legjitimitetit më të gjerë publik për misionin.
Fidan tha se Ankaraja po koordinohet me Indonezinë, Azerbajxhanin dhe partnerë të tjerë myslimanë dhe arabë mbi marrëveshjet e pasluftës për Gazën. Turqia është e hapur për të kontribuar me trupa, theksoi Fidan, duke shtuar se pjesëmarrja do të varet nga qëndrimet dhe konsensusi i të gjitha palëve përkatëse.