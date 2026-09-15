I lirë, praktik dhe modern: Ram zbulon furgonin e ri për 2027

Ram ProMaster City 2027 do të dalë në shitje në fillim të vitit të ardhshëm, me një çmim fillestar prej 39,995 dollarësh, përfshirë tarifën e destinacionit.
Modeli do të ofrohet në dy versione, Tradesman dhe SLT, me gjithsej 11 konfigurime, përfshirë edhe variantin për pasagjerë.
Pajisjet standarde përfshijnë ekran dixhital, sistem multimedial me Apple CarPlay dhe Android Auto, pasqyra dixhitale, xhama elektrikë dhe ulëse të përparme me ngrohje.
Varianti për pasagjerë kushton më shumë dhe mund të transportojë deri në tetë persona.
ProMaster City i ri përdor platformën globale K0 të Stellantis, e cila përdoret edhe nga disa furgonë evropianë.
Ai vjen me një motor 1.6-litër turbo, me 166 kuaj fuqi.
Me një lartësi prej rreth 196 cm, Ram thotë se furgoni mund të futet në shumicën e parkingjeve të mbyllura.
Ram ProMaster City 2027 pritet të dalë në shitje gjatë tremujorit të parë të vitit 2027.