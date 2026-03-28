“I pëlqente frika në sytë tanë” – rrëfimi i viktimave të Epsteinit

Rrëfimet e disa prej viktimave të abuzimeve nga Jeffrey Epstein hedhin dritë mbi përvojat e tyre të dhimbshme, ndjenjat e turpit dhe mungesën e drejtësisë pas vdekjes së tij. Ato tregojnë për abuzimet në prona të ndryshme të Epsteinit dhe dyshimet mbi përfshirjen apo dijeninë e figurave të fuqishme. Publikimi i dokumenteve zyrtare ka rikthyer në vëmendje historitë e tyre dhe nevojën për të folur hapur.
Joanna Harrison nuk ka dashur kurrë të flasë për abuzimin që kishte përjetuar nga i dënuari për krime seksuale Jeffrey Epstein.
Ashtu si shumë të mbijetuar të tjerë, ajo thotë se abuzimi i Epsteinit e kishte mbushur me turp dhe ndjenjë faji. Por, pasi emri i saj u bë publik pa dashje gjatë publikimit të miliona dokumenteve nga qeveria amerikane, ajo i tha BBC Newsnight se e ndjeu nevojën të fliste.
BBC Newsnight solli Harrison dhe katër të mbijetuara të tjera të Epsteinit për herë të parë në të njëjtën dhomë. Gjatë diskutimit disaorësh që pasoi, pati gjeste mbështetjeje dhe teksa shikonin fotografi të vetes nga koha kur kishin njohur për herë të parë Epstein, pati edhe lot.
Në intervistën e gjerë, të mbijetuarat treguan historitë e tyre të dhimbjes dhe zemërimit. Disa kujtuan kohën e kaluar në ishullin privat famëkeq të Epsteinit, Little St James, ndërsa të tjera rrëfyen momente “të frikshme” në fermën e tij në New Mexico.
Ato thanë se besonin që figurat e fuqishme me të cilat ai shoqërohej ka shumë të ngjarë të kenë qenë në dijeni të asaj që po ndodhte.
Identiteti i një viktime bëhet publik
Miliona dokumente që lidhen me hetimet ndaj Epsteinit u publikuan nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së, por disa materiale të paredaktuara nuk arritën të fshehin identitetin e viktimave.
Harrison ishte një nga personat emri i të cilëve u bë publik.
Ajo i tha BBC Newsnight se nuk kishte dashur kurrë që këto dokumente të publikoheshin, nga frika se do të humbiste anonimitetin.
“Nuk është normale ta shohësh fytyrën e abuzuesit tënd çdo ditë për gjashtë vjet në televizion”, tha Harrison.
Ajo tregoi se e kishte takuar Epsteinin në Florida kur ishte 18 vjeçe dhe, si për shumë të mbijetuar të tjerë, gjithçka kishte nisur me një masazh.
“Gjithçka dukej normale”, tha ajo. “Kur ai filloi të masturbonte, unë u mpiva plotësisht. Nuk mendoj se thashë më shumë se dy fjalë gjatë rrugës për në shtëpi”.
Më vonë ajo rrëfeu se Epstein e kishte përdhunuar në ditëlindjen e tij.
Duke folur publikisht për herë të parë, Harrison tha se dyshonte që ajo dhe të mbijetuarat e tjera do të merrnin ndonjëherë drejtësi tani që Epstein ka vdekur. “Kam pyetje për të cilat nuk do të marr kurrë përgjigje”.
Pesë shtete në pesë ditë me Clinton, Spacey dhe Maxwell
Chauntae Davies ndau me BBC Newsnight foto të papublikuara më parë nga koha kur udhëtonte me avionin privat të Epsteinit drejt Afrikës.
Fotot përfshinin bashkëpunëtoren e Epsteinit, Ghislaine Maxwell, si dhe aktorin Kevin Spacey dhe ish-presidentin Bill Clinton. Spacey dhe Clinton po udhëtonin në një mision humanitar për të promovuar parandalimin e AIDS-it.
“E përshkrova në ditarin tim si grupin më të çuditshëm që mund të mblidhej… ishte pothuajse si një kamp, sepse udhëtonim në pesë vende të ndryshme për pesë ditë”, tha ajo. Në avion hanin ushqime të lehta, luanin letra dhe tregonin histori.
“Ishte vërtet një përvojë unike në jetë, por fatkeqësisht u njollos nga ajo që ndodhte pas dyerve të mbyllura”, shtoi ajo.
Davies ka thënë se ishte përdhunuar nga Epstein në ishullin e tij privat pasi ishte punësuar për t’i bërë masazhe.
Masazhistja e trajnuar kujtoi gjatë diskutimit se i kishte bërë Clintonit një masazh në qafë dhe shpinë në një aeroport në Portugali, ndërsa avioni po furnizohej me karburant. Në atë kohë, ajo kishte shkruar në ditar se ish-presidenti ishte i përulur, i sjellshëm dhe karizmatik.
Clinton u pyet për këtë ndërveprim gjatë një dëshmie përpara Komitetit të Mbikëqyrjes së Dhomës së Përfaqësuesve në shkurt. Ai tha se do të kishte dashur që Davies t’i kishte treguar për veprimet e Epsteinit.
Por Davies tha se nuk e kishte menduar kurrë ta informonte: “Nuk do të flisja për këtë me askënd”.
“Çfarë do të kishte bërë ai në të vërtetë? A mund ta kishte ndalur Clinton këtë?”, pyeti ajo. “Ndoshta, nuk do ta dimë kurrë”.
Në një moment, ndërsa ishin në Portugali, Davies kujtoi se e kishte ndihmuar Clintonin të blinte bizhuteri për vajzën e tij, Chelsea.
Clinton ka deklaruar vazhdimisht se nuk ka qenë dëshmitar i abuzimeve të Epsteinit. Emri i tij shfaqet qindra herë në dokumentet e lidhura me Epstein, por përmendja në këto dokumente nuk nënkupton fajësi.
Ndërkohë, Kevin Spacey ka kërkuar që të publikohen të gjitha dokumentet që lidhen me Epstein. Ai po thotë se njerëzit që nuk kanë bërë asgjë të gabuar nuk kanë arsye të kenë frikë nga e vërteta, prandaj publikimi i plotë i dokumenteve duhet të ndodhë sa më shpejt.
Ferma “e frikshme” e Epsteinit në New Mexico
Më herët këtë vit, në dokumentet e Departamentit të Drejtësisë dolën akuza të reja lidhur me Epsteinin, të cilat e shtynë shtetin amerikan të New Mexicos të rihapë një hetim penal për fermën e tij, Zorro Ranch.
Më parë, shteti e kishte mbyllur hetimin fillestar në vitin 2019, pas një kërkese nga prokurorët federalë në New York.
“Shumica e sulmeve ndodhën aty. Kujtimet e mia më të errëta janë nga Zorro Ranch”, tha Davies.
Duke kujtuar si ndihej atje, ajo i tha BBC Newsnight se ishte ndierë “e bllokuar”.
“Ishte një vend i ftohtë, i errët dhe me një ndjesi të frikshme”, tha ajo.
Lisa Phillips, një tjetër e mbijetuar që foli për BBC Newsnight, e përforcoi këtë përshkrim.
“Më kujtohet që mendoja: ‘ky vend është vërtet i frikshëm’, kishte thjesht një ndjesi të tillë”.
Davies tha se beson që ka ende shumë gjëra për t’u zbuluar rreth asaj që ndodhi në Zorro Ranch.
“Më pëlqen të kem prova kundër njerëzve”, i tha Epstein një të mbijetuare
Sipas Davies, Epstein pëlqente të mburrej për miqtë e tij të fuqishëm.
Ajo tha se ai mburrej se i kishte dhënë hua para Sarah Fergusonit, ish-Dukeshës së Yorkut. “Nuk ishte sekret”, tha Davies.
Në pronat e Epsteinit kishte fotografi të Fergusonit me ish-bashkëshortin e saj, Andrew Mountbatten-Windsor, dhe vajzat e tyre, sipas Davies.
Edhe Lisa Phillips, e cila në atë kohë ishte modele, foli për lidhjet e Epstein me Mountbatten-Windsor.
Ajo rrëfeu historinë e një shoqeje të saj, që nuk ka folur publikisht dhe dëshiron të mbetet anonime, e cila pretendohet se ishte udhëzuar të kryente marrëdhënie seksuale me të.
Sipas saj, shoqja kishte shkuar në apartamentin e Epsteinit në Upper East Side të New Yorkut në vitin 2003, ku iu tha të hynte në një dhomë dhe të kryente marrëdhënie me një burrë që ajo besonte se ishte Mountbatten-Windsor.
Mountbatten-Windsor i ka mohuar vazhdimisht të gjitha akuzat.
Phillips tha se më vonë e kishte pyetur Epsteinin pse e kishte detyruar shoqen e saj të kryente marrëdhënie me të. Sipas saj, Epstein kishte buzëqeshur me ironi dhe ishte përgjigjur: “Më pëlqen të kem prova kundër njerëzve”.
“Ai e pëlqente frikën në sytë tanë”, tha ajo për abuzimet e tij. “Mendoj se i pëlqente që ne ishim të ngrira nga frika dhe nuk dinim çfarë të bënim”.
Në intervistë, Phillips i bëri thirrje policisë britanike ta kontaktojë për informacionin që ajo ka mbi rastin e shoqes së saj dhe për përfshirjen e mundshme të Mountbatten-Windsorit.
Mountbatten-Windsor u arrestua në shkurt nën dyshimin për shpërdorim detyre publike. Hetimi lidhet me pretendimet se ai kishte ndarë informacione konfidenciale me Epsteinin gjatë kohës që shërbente si i dërguar tregtar i Mbretërisë së Bashkuar.
Të mbijetuarat që folën për BBC Newsnight thanë gjithashtu se nuk besojnë që Epstein vrau veten.
“Ne e njihnim atë, e dinim çfarë lloj njeriu ishte”, tha Phillips.
Epstein u gjet i vdekur në qelinë e tij më 10 gusht 2019, në Qendrën Korrektuese Metropolitane në New York, ku mbahej për akuza për trafikim seksual dhe komplot, në pritje të gjyqit. Vdekja e tij u shpall vetëvrasje nga mjeku ligjor i New Yorkut.
“Nuk buzëqesh më njësoj” – ndikimi i Epsteinit
Jena-Lisa Jones dhe Wendy Pesante e kishin takuar Epstein kur ishin vetëm 14 vjeçe. Ato ishin shoqe atëherë dhe, edhe pas viteve dhe përvojës së abuzimit, mbeten ende shoqe.
“Kur kalon diçka të tillë në një moshë kaq të re, ajo e shtrembëron realitetin tënd për një kohë të gjatë”, tha Pesante. “Nuk duhet të kesh mendësinë e një punonjëseje seksi në moshën 14-vjeçare”.
Në një moment të intervistës, pesë të mbijetuarave iu dhanë fotografi të vetes nga koha kur kishin njohur Epstein.
“Nuk buzëqesh më njësoj tani”, tha Harrison, duke parë fotografinë e vetes në moshën 18-vjeçare.
Phillips pa një foto të sajën, e veshur me një komplet rozë të çelët në një varkë, dhe kuptoi se në sfond ishte ishulli i Epsteinit.
“Po e shijoja jetën time dhe nuk kisha asnjë ide çfarë do të më ndodhte”, tha ajo.
“Nuk dukesha kështu kur u largova nga ishulli”.
Përktheu: Blerta Haxhiu/koha.net