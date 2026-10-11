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India ndalon rreth 2,000 persona gjatë protestave në Nju-Delhi

Policia indiane ka ndaluar rreth 2,000 persona, përfshirë protestues, politikanë të opozitës, gazetarë, avokatë dhe drejtues të lëvizjes rinore “Cockroach”, gjatë një operacioni për të penguar protestat në kryeqytetin Nju-Delhi.

Mijëra policë dhe pjesëtarë të forcave paraushtarake u vendosën nëpër qytet të shtunën, ndërsa shërbimet e internetit përmes telefonisë mobile u pezulluan në zonën qendrore të biznesit. Dhjetëra stacione metroje dhe tregje u mbyllën gjithashtu.

Sipas agjencisë Reuters, rreth 2,000 persona u ndaluan në Nju-Delhi, ndërsa gazeta The Hindu, duke cituar burime policore, raportoi për afro 2,500 të ndaluar. Ndërkohë, rreth 600 persona u arrestuan edhe në Mumbai, sipas agjencisë ANI.

Protestuesit kërkonin dorëheqjen e kryekomisionerit të zgjedhjeve të Indisë, Gyanesh Kumar, duke pretenduar se rishikimi i listave zgjedhore favorizon partinë në pushtet, Bharatiya Janata Party (BJP), të kryeministrit Narendra Modi.

Opozita pretendon se procesi i rishikimit të posaçëm të listave zgjedhore është përdorur për të ndikuar në rezultatet e zgjedhjeve në disa shtete të vendit. Komisioni Zgjedhor dhe BJP-ja i kanë mohuar akuzat për shkelje.

Lëvizja rinore “Cockroach Janta Party” dhe grupe të tjera kishin planifikuar të mblidhnin mijëra protestues në Jantar Mantar, një zonë e përcaktuar për protesta në qendër të Nju-Delhit. Megjithatë, forcat e sigurisë e bllokuan zonën para fillimit të demonstratës.

Autoritetet vendosën gjithashtu pika kontrolli në rrugët kryesore, kontrolluan automjetet dhe autobusët, si dhe vendosën barriera për të penguar lëvizjen e protestuesve. /mesazhi

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