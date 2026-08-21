Inspektorati i Punës ndalon punimet në 12 vendpunishte

Inspektorati Qendror i Punës ka urdhëruar ndalimin e menjëhershëm të punimeve në 12 vendpunishte në komunat e Skenderajt, Mitrovicës, Vushtrrisë, Prizrenit dhe Ferizajt, pas konstatimit të shkeljeve të rënda të rregullave të sigurisë në punë.
Sipas IQP-së, gjatë kontrolleve janë evidentuar parregullsi që paraqisnin rrezik serioz për jetën dhe shëndetin e punëtorëve.
Për këtë arsye, inspektorët kanë urdhëruar ndërprerjen e punimeve deri në eliminimin e të gjitha parregullsive dhe krijimin e kushteve të sigurta për punë.
“Këto masa synojnë parandalimin e aksidenteve në vendin e punës dhe garantimin e sigurisë së punëtorëve”, thuhet në njoftim.
Rifillimi i punimeve do të lejohet vetëm pasi inspektorët të konstatojnë se janë përmbushur kërkesat ligjore dhe standardet e sigurisë.
Inspektoriati i Punës ka bërë të ditur se do të vazhdojë kontrollet në të gjithë territorin e Kosovës, duke paralajmëruar se nuk do të tolerojë shkelje që rrezikojnë jetën dhe shëndetin e punëtorëve.