Instagram “Practice Mode”, përdoruesit mund të konrollojnë transmetimet live përpara fillimit

Instagram lajmëroi ditën e sotme shtimin e dy funksionaliteteve të reja. Nga sot krijuesit mund të krijojnë transmetimet live deri në 90 ditë përpara dhe ta ndajnë njoftimin në postime dhe histori.

Përdoruesit nga ana tjetër mund të përdorin këto postime për të caktuar përkujtues në mënyrë që të mos humbasin transmetimin live.

Going Live hits different when your followers come through 🙌

Live Scheduling lets you schedule your stream up to 90 days in advance and followers can set reminders to tune in ❤️🔔 pic.twitter.com/8t7BWmjEL7

— Instagram (@instagram) October 13, 2021