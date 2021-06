Instagram teston postimin nga kompjuteri

Bazuar në imazhet e postuara të funksionalitetit përdoruesit mund të përzgjedhin madhësinë e imazheve dhe të aplikojnë filtra.

Pas disa vitesh fokusim vetëm tek produkti mobil, Instagram ka vendosur të lejojë përdoruesit të postojnë nga kompjuteri.

Një numër përdoruesish të Twitter raportuan se funksioni është live që prej ditës së Enjte edhe pse vetëm për një numër të kufizuar duke lënë të kuptohet se kemi të bëjmë me një testim.

Facebook konfirmoi testimet duke pranuar se shumë përdorues aksesojnë rrjetin social nga kompjuteri i tyre.

NEW! @Instagram lets you create + publish posts via desktop! pic.twitter.com/JWzwKg1kyO

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021