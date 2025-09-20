​Inteligjenca Artificiale harton antibiotikë për gonorrenë dhe superbakteret MRSA

Inteligjenca artificiale ka shpikur dy antibiotikë të rinj potencialë që mund të vrasin gonorrenë dhe MRSA rezistuese ndaj ilaçeve, kanë zbuluar studiuesit.
Ilaçet u hartuan atom pas atomi nga inteligjenca artificiale dhe vranë superbakteret në testet laboratorike dhe në kafshë.
Dy përbërjet ende kanë nevojë për vite rafinimi dhe provash klinike përpara se të mund të përshkruhen.
Por ekipi i Institutit të Teknologjisë së Masaçusetsit (MIT) që qëndron pas saj thotë se inteligjenca artificiale mund të fillojë një “epokën e dytë të artë” në zbulimin e antibiotikëve.
Antibiotikët vrasin bakteret, por infeksionet që rezistojnë ndaj trajtimit tani po shkaktojnë më shumë se një milion vdekje në vit.
Përdorimi i tepërt i antibiotikëve ka ndihmuar bakteret të evoluojnë për të shmangur efektet e barnave, dhe ka pasur mungesë të antibiotikëve të rinj për dekada të tëra.
Hulumtuesit kanë përdorur më parë IA-në për të shqyrtuar mijëra kimikate të njohura në një përpjekje për të identifikuar ato me potencial për t’u bërë antibiotikë të rinj.
Tani, ekipi i MIT ka shkuar një hap më tej duke përdorur IA-në gjeneruese për të hartuar antibiotikë në radhë të parë për infeksionin seksualisht të transmetueshëm gonorre dhe për MRSA-në potencialisht vdekjeprurëse Staphylococcus aureus rezistent ndaj meticilinës.
Studimi i tyre, i botuar në revistën Cell, shqyrtoi 36 milionë komponime, duke përfshirë ato që ose nuk ekzistojnë ose nuk janë zbuluar ende.
Shkencëtarët e trajnuan inteligjencën artificiale duke i dhënë asaj strukturën kimike të komponimeve të njohura së bashku me të dhëna nëse ato ngadalësojnë rritjen e specieve të ndryshme të baktereve.
AI më pas mëson se si bakteret preken nga struktura të ndryshme molekulare, të ndërtuara nga atome të tilla si karboni, oksigjeni, hidrogjeni dhe azoti.
Dy qasje u provuan më pas për të hartuar antibiotikë të rinj me inteligjencën artificiale. E para identifikoi një pikënisje premtuese duke kërkuar në një bibliotekë me miliona fragmente kimike, me madhësi tetë deri në 19 atome, dhe duke e ndërtuar prej andej. E dyta i dha inteligjencës artificiale liri veprimi që nga fillimi.
Procesi i projektimit gjithashtu eliminoi çdo gjë që dukej shumë e ngjashme me antibiotikët aktualë. Gjithashtu u përpoq të sigurohej që ata po shpiknin ilaçe në vend të sapunit dhe të filtronte çdo gjë që parashikohej të ishte toksike për njerëzit.
Shkencëtarët përdorën inteligjencën artificiale për të krijuar antibiotikë për gonorrenë dhe MRSA-në, një lloj bakteri që jeton pa rrezik në lëkurë, por mund të shkaktojë një infeksion serioz nëse hyn në trup.
Pasi u prodhuan, modelet kryesore u testuan në baktere në laborator dhe në minj të infektuar, duke rezultuar në dy ilaçe të reja potenciale.
Megjithatë, ato nuk janë gati për prova klinike dhe ilaçet do të kërkojnë rafinim – vlerësohet se duhen edhe deri në dy vjet punë përpara se të fillojë procesi i gjatë i testimit të tyre te njerëzit.