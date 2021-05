Inxhinieri gjerman parashikoi se njeriu me emrin ‘Elon’ do të dërgonte njerëzit në Mars – në librin e tij të vitit 1952

Plani i Elon Musk për të kolonizuar botët e tjera mund të jetë parashikuar nga një shkencëtar gjerman 70 vjet më parë.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, bëhet fjalë për inxhinieri Wernher von Braun, i cili duke shkruar në romanin e tij të trilluar shkencor të vitit 1952 “Projekti Mars”, përshkroi një njeri të quajtur “Elon” që sundonte mbi Planetin e Kuq.

Një fragment i librit – një plan fantazi për një ekspeditë njerëzore në Mars – ai detajon se si “u krijua një qeveri marsiane, e udhëhequr nga dhjetë burra”.

Sipas tij, ata burra punuan nën një udhëheqës “të zgjedhur me votim universal për pesë vjet me emrin ose titullin Elon”.

Dhe siç vlerëson The Sun, Von Braun ishte një nga shkencëtarët më me ndikim të shekullit të 20-të dhe një figurë kryesore në zhvillimin e teknologjisë së raketave në Gjermaninë naziste.

Pas Luftës së Dytë Botërore, ai u zhvendos fshehurazi në Shtetet e Bashkuara dhe u bë një pionier i teknologjisë hapësinore për NASA-n.

Siç vihet në pah tutje, Projekti Mars mund të ketë qenë trillim shkencor, por përfshinte llogaritjet shkencore se si njerëzit mund të udhëtojnë në Mars.

Parashikimi drithërues i librit u zbulua disa vjet më parë, por u rishfaq këtë javë në mediat sociale, përcjell Telegrafi.

Në një pasazh, von Braun përshkroi dy shtëpi në Parlament që miratuan ligje të administruara nga Elon dhe kabineti i tij.

Dhoma e sipërme u quajt Këshilli i Pleqve dhe përmbante 60 vetë, secili prej të cilëve u emërua për jetë nga vetë Elon.

Kështu, shtatëdhjetë vjet më vonë, Elon Musk është një nga disa miliarderë me plane për të kolonizuar Planetin e Kuq brenda dekadave të ardhshme.

Kompania e tij SpaceX kohët e fundit u bë e para private që nisi astronautët e NASA-s në hapësirë.

Musk, 49 vjeç, është i hapur në lidhje me dëshirën e tij për të eksploruar botë të tjera, duke shkruar në Twitter se ai dëshiron që “… ta bëjë njerëzimin një specie shumëplanëshe”.

Dhe ndërsa raketat e ripërdorshme të SpaceX kanë arritur vetëm orbitën e Tokës deri më tani, kompania e Kalifornisë thotë se të ardhshmet do të udhëtojnë shumë më tej.

Starship, një raketë aktualisht në zhvillim në një vend në Teksas, është krijuar për të arritur në Hënë, Mars dhe më gjerë.

SpaceX planifikon të arrijë orbitën me automjetin në një fluturim provë pa pilot deri në vitin 2022.

Miliarderi Musk, i cili është gjithashtu Drejtor Ekzekutiv i Tesla-s, shpreson të dërgojë një milion njerëz në Mars gjatë jetës së tij duke përdorur një flotë prej 1.000 të raketave të fuqishme.

Produkti i përfunduar do të jetë i gjatë 50 metra i gjatë dhe do të “mburret” me gjashtë motorë të fuqishëm Raptor të SpaceX. /Telegrafi/