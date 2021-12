iPhone 13 i mungon funksionaliteti për eliminimin e zhurmave gjatë thirrjeve

Siç duket nuk ka të bëjë me harduerin e iPhone 13 por me softuerin dhe iOS 15. Apple lëshoi së fundi iOs 15.2 që nuk i dha zgjidhje e as iOS 15.3.

Deri në iPhone 12, përdoruesit e pajisjeve Apple mund të ndiznin ose fiknin funksionalitetin e eliminimit të zhurmave gjatë thirrjeve telefonike duke shkuar tek Accessibility në menunë Settings.

Për arsye të panjohura një funksionalitet i tillë mungon në iPhone 13 dhe përdoruesit po e presin prej disa muajsh.

Pak ditë parë në rrjetin social Reddit përdoruesit ankoheshin se iPhone 13 nuk ka një mikrofon ballor përdorur për eliminimin e zhurmave.

Funksionaliteti gjendej në Accessibility – Audio/Visual.

Edhe pse përdoruesit kishin të drejtë që funksionaliteti mungonte, nuk ishin të saktë se iPhone 13 ka më pak mikrofonë se iPhone 12.

Aktualisht e vemja mënyra për ta aktivizuar është përmes funksionalitetit Voice Isolation gjatë thirrjes telefonike në Control Center. /PCWorld Albanian