iPhone Duo, telefoni që po e çon shpërqendrimin në një nivel të ri

Një koncept i pazakontë i telefonit iPhone Duo po tërheq vëmendjen me një ide që duket sikur vjen nga kulmi i evolucionit njerëzor: të luash Subway Surfers dhe të shikosh video në TikTok në të njëjtën kohë.
Ideja luan me mënyrën se si përdoruesit e telefonave inteligjentë konsumojnë përmbajtje, duke kaluar vazhdimisht nga një aplikacion te tjetri.
Në vend që të zgjedhin mes lojës dhe videove të shkurtra, përdoruesit mund t’i bëjnë të dyja paralelisht.
Kombinimi i lojës së njohur Subway Surfers me videot e TikTok-ut e kthen këtë ide në një koment humoristik për varësinë nga telefonat dhe nevojën për argëtim të vazhdueshëm.
Megjithatë, përshkrimi i iPhone Duo-s si një koncept nuk do të thotë se bëhet fjalë për një produkt zyrtar të prezantuar nga Apple.
Pa konfirmim nga kompania, ai duhet trajtuar si një ide që satirizon përdorimin gjithnjë e më intensiv të telefonave inteligjentë.