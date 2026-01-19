Irak, përfundon faza e parë e misionit të koalicionit kundër ISIS-it

Iraku njoftoi të dielën vonë përfundimin e fazës së parë të misionit të koalicionit ndërkombëtar kundër grupit terrorist ISIS (DEASH), raportoi Agjencia irakiane e lajmeve, transmeton Anadolu.
Njoftimi erdhi në një deklaratë nga Komiteti i Lartë Ushtarak për Përfundimin e Misionit të Koalicionit Ndërkombëtar në Irak.
Komiteti tha se kishte përfunduar evakuimin e të gjitha bazave ushtarake dhe selive të komandës në zonat federale të Irakut nga këshilltarët e koalicionit që luftojnë ISIS-in, duke i vendosur këto vende nën kontrollin e plotë të forcave irakiane.
Ai tha se këshilltarët e fundit të mbetur u larguan nga baza ajrore “Ain al-Asad” në provincën Anbar dhe selia e Komandës së Operacioneve të Përbashkëta, duke transferuar administrimin e plotë të të dy vendeve te forcat irakiane të sigurisë.
Ministria e Mbrojtjes e Irakut tha të shtunën se forcat amerikane ishin tërhequr nga baza ajrore “Ain al-Asad” dhe se ushtria irakiane kishte marrë kontrollin e plotë të objektit. Me përfundimin, komiteti tha se Bagdadi kishte kaluar në një marrëdhënie dypalëshe sigurie me SHBA-në.
Ai tha se marrëdhënia do të përqendrohet në zbatimin e memorandumeve të mirëkuptimit mbi bashkëpunimin ushtarak dhe zhvillimin e aftësive të forcave të armatosura të Irakut në pajisje, armatim, trajnim, ushtrime dhe operacione të përbashkëta për të siguruar gatishmëri të qëndrueshme dhe luftë kundër ISIS-it.
Ndërkohë, tha komiteti, faza e dytë dhe e fundit e misionit të koalicionit filloi në Sirinë fqinje, me koordinimin që vazhdon për të mposhtur objektivat e mbetura të ISIS-it dhe për të parandaluar kërcënimet e përhapjes ndaj sigurisë kombëtare të Irakut.
Koalicioni do të ofrojë mbështetje logjistike ndërkufitare për operacionet e tij në Siri përmes një baze ajrore në Irbil në Irakun verior, sipas deklaratës. Ai shtoi se forcat irakiane mund të kryejnë operacione kundër ISIS-it së bashku me SHBA-në nga baza ajrore “Ain al-Asad” kur të jetë e nevojshme.
Nuk pati asnjë koment zyrtar të menjëhershëm nga Washingtoni ose Damasku. SHBA-ja dhe Iraku njoftuan në një deklaratë të përbashkët më 27 shtator 2024 një marrëveshje mbi një plan dyfazor për t’i dhënë fund misionit të koalicionit në Irak.
Faza e parë, fillimisht e planifikuar të përfundonte deri në shtator 2025, përfshinte përfundimin e misionit ushtarak të koalicionit, tërheqjen e forcave dhe dorëzimin e bazave si dhe kalimin në një partneritet dypalësh sigurie.
Faza e dytë zgjat deri në shtator 2026 dhe përfshin vazhdimin e operacioneve ushtarake të koalicionit në Siri, të koordinuara nga Iraku përmes një baze ajrore në Irbil. Koalicioni i udhëhequr nga SHBA-ja, i cili përfshin vende si Franca dhe Spanja, u formua në vitin 2014 për të luftuar ISIS-in, i cili në atë kohë kontrollonte zona të mëdha të Irakut dhe Sirisë.
Iraku shpalli fitoren ndaj ISIS-it në dhjetor 2017, por grupi vazhdon të veprojë në rajonet veriore, perëndimore dhe lindore përmes sulmeve sporadike, duke nxitur operacione të vazhdueshme sigurie dhe ushtarake nga forcat irakiane.