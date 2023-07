Irak, protesta pas namazit të xhumasë kundër djegies së Kuranit në Suedi

Në kryeqytetin e Irakut, Bagdad, anëtarët e Lëvizjes Sadr pas namazit të xhumasë protestuan kundër sulmit ndaj Kuranit në Suedi, raporton Anadolu.

Qindra njerëz të lidhur me liderin e Lëvizjes Sadr, Muqtada es-Sadr, falën namazin e Xhumasë në rajonin Sadr të Bagdadit. Turma, e cila u mblodh pas faljes së namazit të xhumasë, duke mbajtur Kuranin në dorë reaguan ndaj sulmeve kundër Kuranit në kryeqytetin e Suedisë, Stokholm.

Gjithashtu pas faljes së namazit të xhumasë edhe në qytetet jugore të Irakut, u protestua kundër qeverisë suedeze dhe u dogjën flamujt në fjalë. Protestuesit pro-Sadr erdhën pranë ambasadës suedeze në Bagdad dje për të protestuar kundër veprimeve ndaj Kuranit dhe i vunë flakën disa pjesëve të ndërtesës së ambasadës.

Qeveria irakiane i kërkoi ambasadores suedeze Jessica Svardstrom të largohej nga vendi dhe thirri të ngarkuarin suedez me punë të Irakut. Agjencia irakiane e Komunikimeve dhe Informacionit raportoi se Ericsson kishte anuluar licencën e kompanisë për shkak të veprimeve kundër Kuranit në Suedi.

Salwan Momika, me origjinë nga Iraku, dogji Kuranin nën mbrojtjen e policisë përpara xhamisë së Stokholmit në ditën e parë të Kurban Bajramit. Përveç vendeve islame, për incidentin reaguan edhe disa vende, përfshirë Rusinë.

Momika nën mbrojtjen e policisë dje kishte nëpërkëmbur Kuranin e Shenjtë dhe flamurin irakian para Ambasadës së Irakut në Stokholm.

#Iraq : More protests in Baghdad after Friday prayers over desecration of Quran by Iraqi asylum in Stockholm #القران_الكريم pic.twitter.com/pjP9VedKKg

— sebastian usher (@sebusher) July 21, 2023