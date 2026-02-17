Irani dhe SHBA-ja përfundojnë raundin e dytë të negociatave indirekte mbi programin bërthamor

Raundi i dytë i negociatave indirekte midis Iranit dhe SHBA-së në Gjenevë mbi programin bërthamor të Teheranit ka përfunduar, raportoi sot televizioni shtetëror iranian, transmeton Anadolu.
Të dy delegacionet u larguan nga vendi i negociatave, Ambasada e Omanit në Gjenevë, pas bisedimeve indirekte që zgjatën rreth katër orë.
Sipas raportimeve, të dy palët shkëmbyen shënime mbi çështjet bërthamore përmes ndërmjetësve të Omanit, me pjesëmarrjen e ekspertëve në çështjet bërthamore, ligjore dhe ekonomike.
Ky raund bisedimesh, i cili filloi sot rreth orës 10 të mëngjesit sipas kohës së Gjenevës, u përqendrua kryesisht në aspektet teknike të negociatave.
Delegacioni iranian u drejtua nga ministri i Jashtëm Abbas Araghchi ndërsa pala amerikane u drejtua nga i dërguari special Steve Witkoff dhe këshilltari i presidentit Donald Trump, Jared Kushner.
Të dy delegacionet zhvilluan takime të ndara me ministrin e Jashtëm të Omanit, Badr Albusaidi në Ambasadën e Omanit përpara se të shkëmbenin shënime përmes ndërmjetësve.
Raundi i parë i bisedimeve u zhvillua në Muscat në fillim të këtij muaji, më shumë se tetë muaj pasi diplomacia u pezullua pas luftës Iran-Izrael qershorin e kaluar.
Burimet thanë se gjatë këtij raundi, të dyja palët paraqitën propozime praktike mbi çështjet teknike që lidhen me programin bërthamor të Iranit, me Teheranin që këmbënguli në heqjen e sanksioneve.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Esmail Baghaei gjithashtu konfirmoi se lehtësimi i sanksioneve u diskutua gjatë bisedimeve të sotme. Megjithatë, disa raportime sugjerojnë se propozimet e ofruara nga Irani mund të mos jenë të pranueshme për palën amerikane.
Të dyja delegacionet do të kthehen në kryeqytetet e tyre përkatëse dhe do të ritakohen në një datë të mëvonshme.