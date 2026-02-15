Irani i gatshëm për kompromise për marrëveshje bërthamore me SHBA-në

Irani është i gatshëm të shqyrtojë kompromiset për të arritur një marrëveshje bërthamore me SHBA-në, nëse amerikanët janë të gatshëm të diskutojnë heqjen e sanksioneve, ka thënë për BBC-në një ministër iranian.
Zyrtarët amerikanë kanë theksuar vazhdimisht se është Irani, e jo SHBA-ja, ai që po pengon përparimin në këtë proces të zgjatur negociatash.
Të shtunën, Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, ka deklaruar se presidenti Donald Trump preferon një marrëveshje, por se është “shumë e vështirë” të arrihet një e tillë me Iranin.
Megjithatë, në një intervistë për BBC-në në Teheran, zëvendësministri i Jashtëm i Iranit, Majid Takht-Ravanchi, ka thënë se topi është “në fushën e Amerikës për të dëshmuar se dëshiron të arrijë një marrëveshje. Nëse janë të sinqertë, jam i sigurt se do të jemi në rrugën drejt një marrëveshjeje”.
Trumpi ka kërcënuar me sulme ndaj Iranit nëse nuk arrihet një marrëveshje për të kufizuar programin e tij bërthamor, ndërkohë që SHBA-ja po shton praninë ushtarake në rajon.
Kjo vjen pas shtypjes së dhunshme nga Irani të protestave mbarëkombëtare kundër qeverisë muajin e kaluar, për të cilat grupet për të drejtat e njeriut thonë se kanë lënë mijëra të vrarë.
SHBA-ja dhe Irani kanë zhvilluar bisedime indirekte në shtetin e Gjirit, Oman, në fillim të shkurtit, ndërsa Takht-Ravanchi, i cili ka konfirmuar se një raund i dytë do të mbahet të martën në Gjenevë, ka thënë se ato kanë qenë “pak a shumë në drejtim pozitiv, por është herët për të gjykuar”. Edhe Trump i ka përshkruar këto bisedime si pozitive.
Zëvendësministri i Jashtëm ka theksuar ofertën e Teheranit për të holluar uraniumin e pasuruar në nivelin 60% si dëshmi të gatishmërisë për kompromis.
Ky nivel, afër gradës së nevojshme për armë, ka thelluar dyshimet se Republika Islamike po lëviz drejt zhvillimit të një arme bërthamore, diçka që ajo e ka mohuar gjithmonë.