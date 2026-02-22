Irani kërkon “prova” për shifrat e viktimave pas deklaratave të Trump dhe OKB-së

Qeveria iraniane ka kërkuar “prova” lidhur me pretendimet për mijëra të vrarë gjatë protestave mbarëkombëtare të muajit të kaluar, pasi presidenti amerikan Donald Trump dhe ekspertë të të drejtave të njeriut të OKB-së ngritën shqetësime për numrin e viktimave.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, deklaroi se autoritetet kanë publikuar një listë me 3,117 persona, të cilët i përshkroi si “viktima të një operacioni të fundit terrorist”, përfshirë rreth 200 pjesëtarë të forcave të sigurisë. Ai tha se nëse dikush vë në dyshim saktësinë e të dhënave zyrtare, duhet të paraqesë prova.
Araghchi ka deklaruar më herët se 690 persona nga lista ishin “terroristë” të armatosur dhe të financuar nga SHBA-ja dhe Izraeli.
Deklaratat e tij erdhën disa orë pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se 32,000 persona janë vrarë gjatë protestave, duke shtuar se “populli i Iranit ka jetuar në ferr” nën regjimin aktual.
Ndërkohë, ekspertë të OKB-së për të drejtat e njeriut kanë theksuar se mospërputhja mes shifrave zyrtare dhe vlerësimeve të grupeve në terren po shton dhimbjen dhe pasigurinë për familjet e viktimave.
Në të njëjtën kohë, ministri i Jashtëm iranian ka zhvilluar intervista me media amerikane për të promovuar një marrëveshje “të drejtë” me Uashingtonin lidhur me programin bërthamor të Iranit.
Tensionet në rajon mbeten të larta, ndërsa disa vende, përfshirë Serbinë, u kanë bërë thirrje qytetarëve të tyre të largohen menjëherë nga Irani, për shkak të rrezikut në rritje të përshkallëzimit të situatës. /mesazhi