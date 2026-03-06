Irani thotë se është gati të përballet me pushtim tokësor nga SHBA

Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, deklaroi se vendi i tij është i përgatitur për një pushtim të mundshëm tokësor nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa tensionet me Uashingtonin dhe Izraelin vazhdojnë të rriten.
Në një intervistë për NBC News, Araghchi u pyet nëse Irani ka frikë nga një ndërhyrje ushtarake amerikane në tokë. Ai u përgjigj se Teherani është gati për një skenar të tillë.
“Jo, ne po i presim,” tha ai, duke shtuar se Irani është i bindur se mund të përballet me forcat amerikane dhe se një pushtim i tillë do të ishte “një katastrofë e madhe” për Shtetet e Bashkuara.
Ai theksoi gjithashtu se Irani është i përgatitur për çdo përshkallëzim të konfliktit dhe nuk ka kërkuar armëpushim.
Deklaratat vijnë pasi sulmet ajrore të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit filluan më 28 shkurt. Sipas autoriteteve iraniane, nga këto sulme janë vrarë disa zyrtarë të lartë të sigurisë dhe figura të rëndësishme të udhëheqjes së vendit.
Përplasjet ushtarake dhe sulmet hakmarrëse kanë rritur frikën për një përshkallëzim të mëtejshëm të konfliktit në Lindjen e Mesme. /mesazhi