Ish-diplomatit britanik: Shqiptarët e Kosovës përjetuan spastrim etnik

Ish-diplomatit britanik, John Stewart Duncan, gjatë dëshmisë së tij në Hagë i thirrur nga mbrotja e Hashim Thaçit, ka thënë se shqiptarët e Kosovës kanë qenë pjesë e një aparteidi gjatë kohës së Millosheviqit.
“Shqiptarët e Kosovës kanë qenë pjesë e një aparteidi gjatë kohës së Millosheviqit. Kanë qenë të përjashtuar nga pjesëmarrja në qeverisje, shërebime publike dhe gradualisht e gjithë kjo solli spatrimin etnik që e kemi parë të gjithë”, tha ai.
Dëshmia e tij vjen pasi në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë u dëgjua ish-ndihmëssekretari amerikan të Shtetit, James Rubin, dhe ish-këshilltari ligjor i delegacionit të Kosovës në negociatat në Rambuje, Paul Williams.