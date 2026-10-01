Islami, me “dy këmbët” në Kaliforni!

Shteti i dytë amerikan që njeh zyrtarisht Ramazanin dhe Kurban Bajramin
Kalifornia, një nga shtetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, njohu zyrtarisht Ramazanin dhe Kurban Bajramin si festa në nivel federal, pasi Guvernatori Gavin Newsom nënshkroi një ligj të ri më 27 shtator.
Ky ligj njeh zyrtarisht dy festa të mëdha myslimane në nivel shtetëror për herë të parë, ndërsa u lejon shkollave dhe institucioneve publike të përshtasin detyrimet e tyre ndaj qytetarëve që i festojnë ato.
Qëllimi është ta bëjë më të lehtë për myslimanët të praktikojnë fenë e tyre, pa pasur nevojë të humbasin shkollën ose punën për shkak të detyrimeve fetare.
Ramazani shënon fundin e muajit të agjërimit të Ramazanit, ndërsa Kurban Bajrami vjen pas pelegrinazhit të Haxhit dhe është një nga festat më të rëndësishme në Islam.
Me këtë veprim, Kalifornia iu bashkua Uashingtonit, i cili në vitin 2025 u bë shteti i parë në SHBA që njohu zyrtarisht këto dy festa myslimane. /tesheshi