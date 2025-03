Islanda me një mungesë të madhe ndaj Kosovës

Kombëtarja e Islandës do të jetë pa njërin nga lojtarët kryesorë në ndeshjen e nesërme (e enjte) ndaj Kombëtares së Kosovës në kuadër të ndeshjes ‘play-off’ në Ligën e Kombeve.

Dardanët janë nikoqir të islandezëve në ndeshjen e parë ndaj Islandës në ‘play-off’ për inkuadrim në Ligën B apo rënie në Ligën C të Ligës së Kombeve.

Kjo ndeshje është paraparë të zhvillohet të enjten mbrëma në stadiumin Fadil Vokrri me fillim nga ora 20:45.

Megjithatë, mysafirët nuk do të jenë të kompletuar pasi do të kenë një mungesë të madhe në ndeshjen e parë të Islandës nën drejtimin e Arnar Gunnlaugsson.

Sipas mediumit Futboli.net, tashmë është e qartë se mesfushori Mikael Anderson nuk do të jetë i përfshirë në dy ndeshjet.

Anderson po lufton me lëndime dhe nuk u stërvit as dje dhe as sot duke çuar trajnerin deri te vendimi për të mos e ftuar për ndeshjen ndaj Kosovës.

Ky medium shton se përzgjedhësi nuk pritet që në skuadër të thërret ndonjë lojtar tjetër, por nuk përjashtohet ndonjë befasi e minutave të fundit.

Ndryshe, Kombëtarja Islandeze është aktualisht në seancën e fundit stërvitore në Spanjë para se të fluturojë për në Kosovë, mbrëmjen e sotme.