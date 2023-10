Izraeli bombardon xhaminë Al-Yarmouk në Gaza

Xhamia Al-Yermouk në perëndim të Gazës është shkatërruar nga sulmet ajrore të kryera nga avionët luftarakë izraelitë, raporton Anadolu.

Avionët luftarakë izraelitë shënjestruan me raketa xhaminë Al-Yarmouk. Xhamia u shkatërrua nga bombardimet.

Me këtë rast, numri i xhamive të shkatërruara nga sulmet ajrore të Izraelit në Rripin e bllokuar të Gazës u rrit në katër.

Dje, Izraeli goditi xhamitë El-Emin Muhammed, Ahmed Yasin dhe Muhammed el-Habib.

Ndërkohë, janë duke vazhduar sulmet ajrore intensive të avionëve luftarakë izraelitë kundër Rripit të Gazës.

Ushtria izraelite njoftoi se gjatë natës kreu më shumë se 500 sulme ajrore në Rripin e Gazës.

A Palestinian Mosque in Gaza was targeted by israeli terrorists early this month

Toll so far is over 10 Martyrs, 60 wounded and some missing

The occupation entity continues its crimes while the international community is completely silent pic.twitter.com/YhxAe3eLfq

— Hussein (@EyesOnSouth1) October 9, 2023