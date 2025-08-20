Izraeli do të thërrasë 60 mijë ushtarë rezervistë për planin e pushtimit të Gazës

Ushtria izraelite do të thërrasë 60.000 ushtarë rezervistë për të luftuar në qytetin e Gazës sipas një plani për pushtim, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Vendimi i ushtrisë erdhi pasi ministri i Mbrojtjes, Izrael Katz, miratoi një plan për pushtimin e qytetit të Gazës, tha të mërkurën transmetuesi publik izraelit KAN.
Transmetuesi tha se trupat e rregullta që veprojnë në Rripin e Gazës do të zgjerohen gjithashtu.
Sipas radios së ushtrisë izraelite, numri i rezervistëve brenda ushtrisë do të rritet në 130.000 në total në përgatitje për “një operacion të zgjatur që do të zgjasë disa muaj” deri në mesin e vitit 2026.
Kanali televiziv “Channel 12” raportoi më herët se urdhrat për rekrutim emergjent, të njohur si “Urdhri 8”, janë lëshuar tashmë nga ushtria.
Mobilizimi i ushtarëve do të fillojë më 2 shtator, me planin e pushtimit që do të diskutohet në kabinet në ditët në vijim, tha e përditshmja “Yedioth Ahronoth”.
Më 8 gusht, Kabineti i Izraelit miratoi një plan të kryeministrit Benjamin Netanyahu për të ripushtuar gradualisht Rripin e Gazës, duke filluar me qytetin e Gazës.
Plani është pritur me kritika dhe dënime ndërkombëtare.