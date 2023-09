Izraeli nisi sulme ajrore në Gaza

Forcat izraelite të sigurisë njoftuan se nisën sulme ajrore në Gaza, ndërsa burimet konfirmojnë se një post vëzhgimi i Hamasit ishte në shënjestër, transmeton Anadolu.

“Aktualisht jemi duke goditur në Gaza”, tha ushtria izraelite në një deklaratë në rrjetet sociale, pa dhënë detaje të mëtejshme.

Agjencia palestineze e lajmeve WAFA tha se një palestinez u plagos në një sulm ajror të avionëve izraelitë në një postë në qytet.

Gazeta Times of Israel tha se bombardimi erdhi pasi “pajisjet ndezëse me balona” të fluturuara mbi kufi nga palestinezët shkaktuan tre zjarre në Izraelin jugor.

IDF Launches Strikes on Hamas Posts in Gaza After Explosives & Incindiary Attacks at the Border

Following explosive attacks on the border, the IDF retaliates against targets in the Gaza Strip target; Gazan reports say the targets are Hamas observation posts in the Strip. https://t.co/wnMzaicXnb pic.twitter.com/DoXU52HbRA

— Adam Albilya – אדם אלביליה (@AdamAlbilya) September 22, 2023