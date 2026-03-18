Izraeli pezullon ndihmat e UNICEF-it për Gazën

Izraeli ka njoftuar se do të ndalojë përkohësisht dërgesat e ndihmave të koordinuara nga UNICEF drejt Rripi i Gazës që vijnë nga Egjipti, pas zbulimit të një tentative të dyshuar kontrabande.
Sipas një deklarate nga COGAT, autoritetet izraelite kanë penguar një përpjekje për kontrabandë të produkteve të duhanit dhe nikotinës, të cilat u gjetën brenda dërgesave humanitare në pikën kufitare Kerem Shalom.
Autoritetet izraelite kanë informuar drejtuesit e UNICEF-it për pezullimin e përkohshëm të këtyre dërgesave, duke theksuar se masa do të mbetet në fuqi deri në përfundimin e një hetimi të plotë dhe dhënien e një përgjigjeje zyrtare nga agjencia.