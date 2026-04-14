Izraeli refuzon diskutimin për armëpushim në Liban, zotohet për më shumë sulme

Shosh Bedrosian

Sulmet izraelite në Liban javën e kaluar u dënuan gjerësisht dhe u bënë thirrje që vendi të përfshihet në armëpushimin me SHBA-në dhe Iranin.

Më parë, Ministria e Shëndetësisë libaneze tha se më shumë se 2,000 njerëz janë vrarë në vend që nga fillimi i luftës më 2 mars.

Por qeveria izraelite nuk dëshiron që çështja të jetë në axhendë të bisedimeve të ardhshme me Libanin.

“Ne nuk do të diskutojmë një armëpushim me Hezbollahun, i cili vazhdon të kryejë sulme pa dallim kundër Izraelit dhe civilëve tanë”, tha zëdhënësi Shosh Bedrosian.

Hezbollahu është një grup militant, i ndarë nga qeveria libaneze, megjithëse ka politikanë të zgjedhur.

Analistët thonë se duket se as Izraeli dhe as shteti libanez nuk mund ta çarmatosin me forcë Hezbollahun.

Ndërkohë, kryeministri i Pakistanit tha se po bëhen përpjekje për të zgjidhur mosmarrëveshjet e mbetura midis SHBA-së dhe Iranit, me armëpushimin dyjavor që është ende në fuqi.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

