Izraeli refuzon diskutimin për armëpushim në Liban, zotohet për më shumë sulme

Sulmet izraelite në Liban javën e kaluar u dënuan gjerësisht dhe u bënë thirrje që vendi të përfshihet në armëpushimin me SHBA-në dhe Iranin.
Më parë, Ministria e Shëndetësisë libaneze tha se më shumë se 2,000 njerëz janë vrarë në vend që nga fillimi i luftës më 2 mars.
Por qeveria izraelite nuk dëshiron që çështja të jetë në axhendë të bisedimeve të ardhshme me Libanin.
“Ne nuk do të diskutojmë një armëpushim me Hezbollahun, i cili vazhdon të kryejë sulme pa dallim kundër Izraelit dhe civilëve tanë”, tha zëdhënësi Shosh Bedrosian.
Hezbollahu është një grup militant, i ndarë nga qeveria libaneze, megjithëse ka politikanë të zgjedhur.
Analistët thonë se duket se as Izraeli dhe as shteti libanez nuk mund ta çarmatosin me forcë Hezbollahun.
Ndërkohë, kryeministri i Pakistanit tha se po bëhen përpjekje për të zgjidhur mosmarrëveshjet e mbetura midis SHBA-së dhe Iranit, me armëpushimin dyjavor që është ende në fuqi.