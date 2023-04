Izraeli, sulme ajrore në Rripin e Gazës

Ushtria izraelite tha se ka goditur objektiva në Rripin e Gazës në përgjigje të sulmeve me raketa nga territori palestinez dhe nga Libani.

Një numër shpërthimesh u dëgjuan në Rripin e Gaza të enjten vonë. Nuk ishte menjëherë e qartë se cilat ishin objektivat e ushtrisë izraelite në këtë zonë.

Sulmet ajrore filluan ndërsa Kabineti i Sigurisë i Izraelit po mblidhej për të diskutuar një përgjigje ndaj sulmeve me raketa nga territori i Libanit. /voa

Video captured by lsraelis while Gaza is being bombed, you can hear them cheering! pic.twitter.com/QwuCScnau4

