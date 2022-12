Ja si të pastroni gjakun nga yndyra

Që trupi juaj të pushojë nga tryeza e mbushur me ushqime kalorike dhe të yndyrshme gjatë periudhës së festave, po ju sjellim një pije detoksifikuese që djeg yndyrën.

Metabolizmi juaj do të përshpejtohet mënjëherë, do të shkrini dhjamin dhe peshën e tepërt, si dhe do të ju forcohet imuniteti.

Ju nevoitet:

1 lugë e vogël kanellë

2 lugë të vogëla uthull molle

1 lugë mjaltë

2 lugë lëng limoni

1 gotë ujë

Përgatitja:

Përzieni të gjithë përbërësit dhe pini çdo mëngjes nga një lugë në stomak bosh me një gotë të madhe me ujë.

Antioksidantët e dalluar siç janë limoni dhe kanella e përshpejtojnë metabolizmin, ndërsa uthulla e mollës njihet si orientues i bakterieve të mira në stomak.