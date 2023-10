Jaguar zbuloi edicionin më të fundit me benzinë F-Type

Me ngjyra të veçanta që njëkohësisht i bëjnë nder modelit legjendar E-Type, Jaguar po i jep fund prodhimit të vetuave sportive të fuqizuara nga motorë me djegie të brendshme me 150 shembujt e fundit të modelit F-Type.

Me njoftimin e mëhershëm (dhe konfirmimin e mëvonshëm) nga Jaguar se nga viti 2025 do të prodhojë vetura që do të ushqehen me motorë elektrikë në vend të motorëve me djegie të brendshme, kompania e vjetër britanike e veturave ka prezantuar një edicion të kufizuar të modelit sportiv F-Type, i cili fshihet pas emrit ZP The Edition dhe në dy modele të trupit do të sjellë me vete një motor me djegie të brendshme për herë të fundit.

Me dy ngjyra të veçanta të trupit (blu dhe gri) me të cilat Jaguar i bën edhe një herë homazhet modelit legjendar E-Type, i cili ende konsiderohet si një nga veturat më të bukura të të gjitha kohërave, F-Type në edicionin ZP, i cili është kufizuar në një total prej 150 shembujsh, do të ofrohen në versionet e trupit Coupe dhe Cabrio.

Krijimi i firmosur nga departamenti SV i Jaguar (Automjet speciale) fuqizohet nga një motor 5-litërsh V8, i cili me ndihmën e një kompresori mekanik zhvillon një fuqi të madhe 575 kuaj/fuqi, së bashku me 700 Nm çift rrotullues maksimal, i cili shpërndahet në të dy akset mbi të cilat drejtohen me anë të një ndryshuesi automatik me tetë shpejtësi.

Potenciali i motorit është i mjaftueshëm për të përshpejtuar nga 0 në 100 km/h për 3.7 sekonda dhe 300 km/h, dhe pllakat e pashmangshme (1 nga 150) që tregojnë se ky është një edicion special janë vendosur në pjesën e poshtme të parafangove, derës, pragjet dhe në brendës, e cila është e veshur me materiale premium.

Çmimi i edicionit kompliment të Jaguar nuk është shpallur. Për kujtesë, F-Type i parë erdhi në skenë dhjetë vjet më parë, dhe pasardhësi shpirtëror i E-Type i është nënshtruar dy trajtimeve rifreskuese që atëherë.