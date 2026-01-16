Jam vajza biologjike e Donald Trump!

Pretendimi i bujshëm i turkes së rritur në një familje adoptive.
Sikur presidenti i 47-të i Shteteve të Bashkuara të Amerikës të mos ishte përfshirë tashmë në të gjitha llojet e polemikave, një grua turke po pretendon se është vajza biologjike e Donald Trump.
Necla Ozmen është në një mision për të vërtetuar se është vajza e Trump dhe është e bindur se gjithçk që i duhet është një mostër e materialit gjenetik të presidentit të SHBA-së për një test ADN-je.
“Unë nuk dua t’i shkaktoj telashe. Dua vetëm të di të vërtetën!”- deklaroi Ozment për gazetën turke Hurriyet. “Dua vetëm të di nëse ai është babai im. Do të doja që ai të fliste me mua. Mund ta vërtetoj me një test ADN-je, nëse ai pranon. Besoj se ai është një baba i mirë. Gjithashtu besoj se ai nuk do të më refuzojë”- nënvizoi ajo.
Necla, e cila u rrit në Ankara nga prindërit e saj, Sati dhe Dursun Ozmen, pohon se mësoi për babain e saj të vërtetë në vitin 2017, kur nëna e saj i tha se ajo ishte adoptuar. Me sa duket, nëna e saj kishte pësuar një abort, por iu afrua një grua amerikane me emrin Sophia, e cila u besoi atyre vajzën e saj.
Sophia zbuloi se e kishte lindur vajzën e vogël me askënd tjetër përveç Donald Trump. Edhe pse nuk ka asnjë provë të fortë për të vërtetuar se pretendimet e saj janë të vërteta, Necla Ozmen e bazon besimin e saj në ngjashmërinë e çuditshme midis saj, Donald Trump dhe fëmijëve të tij, dhe tek mospërputhje serioze në dokumentet e saj zyrtare të gjendjes civile.
Ajo shpreson që presidenti i SHBA-së do ta pranojë kërkesën e saj për t’iu nënshtruar testit të ADN-së për të vërtetuar se ajo është babai i tij. Shtatorin e vitit të kaluar, gjykata familjare e Ankarasë hodhi poshtë kërkesën e Necla-s për një test atësie, duke i konsideruar provat e ofruara të pamjaftueshme për të filluar një procedurë të tillë.
Në Turqi, duhet të paraqiten prova të rëndësishme përpara se të kërkohet testimi i ADN-së, veçanërisht kur ato përfshijnë shtetas të huaj. Por ky shtetas i huaj në veçanti është gjithashtu njeriu më i fuqishëm sot në botë
Gruaja 55-vjeçare nuk ka lejuar që të dekurajohet na përpjekjet e saj të pasuksesshme për t’u njohur si vajza e Donald Trump. Ajo ka apeluar vendimin e Gjykatës dhe ka dërguar disa peticione në ambasadën amerikane në Turqi dhe në gjykatat amerikane, dhe mezi e pret një përgjigje./tesheshi