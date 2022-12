Japonia, Singapori e Hong Kongu hyjnë në vitin 2023

Pas Zelandës së Re dhe Australisë Viti i Ri ka mbërritur në Japoni, Singapor e Hong Kong.

Një spektakël fishekzjarrësh ka pushtuar qiellin në Hong Kong, vendin e pestë në radhë që priti 2023-shin.

Ngjyrat e para u panë në Zelandën e Re. Më pas Australia festoi hyrjen e vitit të ri dhe në radhë ishte Japonia e Singapori.

Victoria Harbour, Hong Kong,2023 New Year’s Eve 🤗🤗 Wishing everyone a happy new year and a happy life every day🥳🥳 pic.twitter.com/ilkZleHnqO

— philosophy girl (@uhryu0717) December 31, 2022