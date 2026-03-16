Jeton Koca jep dorëheqje nga pozita e prokurorit, KPK e miraton

Prokurori në Prokuroinë Themelore në Prishtinë, Jeton Koca, ka dhënë dorëheqje. Ndërkohë që vendimi i tij është aprovuar me pesë vota pro gjatë mbledhjes së Këshillit Prokurorial të Kosovës.
Zëvendëskryesuesi i KPK-së, Dardan Vuniqi shprehu mirënjohjen për kontributin e Kocës në sistemin prokurorial në vend.
Prokurori special, Milot Krasniqi tha se është për keqardhje largimi i një prokurori profesional nga sistemi i drejtësisë.
Koca bëhet e ditur se ka dhënë dorëheqje për arsye personale, teksa nuk ka pranuar që t’i bëjë ato publike. Ai ka dorëzuar dorëheqjen e tij më 13 shkurt.
Gjithashtu gjatë mbledhjes është aprovuar edhe dorëheqja e Elza Bajrami – Kastratit nga pozita e zëvendëskryeprokurores në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, pas emërimit të saj si anëtare e KPK-së, sipas dispozitave ligjore në fuqi.