Kafe me kafeinë ose jo, ndikimi është njësoj

Një studim i ri sugjeron se efektet energjizuese të kafesë mund të kenë më pak lidhje me kafeinën dhe më shumë me ritualin e pirjes së saj.
Në një eksperiment të dyfishtë të verbër dhe të kontrolluar me placebo, i cili përfshiu persona që pinë kafe rregullisht, studiuesit zbuluan se pirja e kafesë pa kafeinë shkaktonte shumë prej të njëjtave reagime fiziologjike dhe njohëse si kafeja me kafeinë. Këto gjetje sugjerojnë se konsumuesit e rregullt të kafesë mund të reagojnë ndaj përvojës së pirjes së saj në mënyra që nuk varen nga përmbajtja e kafeinës.
Kafeja është një pjesë thelbësore e jetës së përditshme për miliarda njerëz në mbarë botën. Përfitimet që perceptohen prej saj përfshijnë rritjen e vigjilencës, përmirësimin e përqendrimit dhe ndjesinë e gatishmërisë për të përballuar ditën. Ndërsa këto efekte zakonisht i atribuohen kafeinës, disa studiues kanë argumentuar se faktorë të tjerë — si aroma, shija apo edhe pritshmëria ndaj kafesë — mund të luajnë gjithashtu një rol. Në veçanti, përdoruesit e rregullt të kafesë mund të zhvillojnë reagime të kushtëzuara, ku vetë akti i pirjes së kafesë shkakton ndryshime fiziologjike pavarësisht nëse kafeina është e pranishme apo jo.
“Kafeina është diçka që e përdorim çdo ditë, por që ende nuk e kuptojmë plotësisht, prandaj përbën një subjekt interesant për studim. Ne donim të kuptonim se çfarë e shkakton vërtet efektin fizik dhe mendor që njerëzit e lidhin me kafen, sidomos te konsumuesit e rregullt,” tha autorja e studimit Mateja Lesar, asistente kërkimore në Fakultetin e Studimeve të Informacionit në Novo Mesto. Studimi u publikua në revistën Heliyon.