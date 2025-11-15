Kafe, vjeshtë dhe kanellë, pjesa më e shëndetshme e ditës tuaj!

Një gastroenterolog i trajnuar në Harvard, ka zbuluar një sekrete të thjeshtë për të përmirësuar shëndetin: vetëm një majë kanelle në kafen tuaj mund të bëjë mrekulli.

Sipas Dr. Saurabh Sethi, kanella është e mbushur me antioksidantë të fuqishëm që ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe luftojnë stresin oksidativ.

Ai shpjegon se stresi oksidativ shkaktohet nga molekulat e dëmshme të oksigjenit, të njohura si radikalet e lira, të cilat mund të dëmtojnë qelizat e shëndetshme dhe të kontribuojnë në sëmundje të rënda si sëmundjet e zemrës, kanceri dhe Alzhaimeri. Me një dietë të pasur me antioksidantë, si ai që gjendet në kanellë, mund të luftoni këto pasoja.

Përveç kanellës, Dr. Sethi sugjeron gjithashtu përdorimin e vajit MCT (trigliceride të zinxhirit të mesëm), që ndihmon në rritjen e energjisë dhe mbështet shëndetin e trurit.

Ai thotë se ky vaj, i nxjerrë nga kokoset, absorbohet shpejt në mëlçi dhe përdoret si burim i menjëhershëm energjie.

Në këtë mënyrë, duke shtuar disa përbërës të tillë të thjeshtë në kafen tuaj, mund të përfitoni edhe shumë më tepër se sa një kënaqësi e thjeshtë!

Megjithatë, edhe vetëm kafeja, përveç se është një burim i shkëlqyer energjie, ka shumë përfitime shëndetësore:

Përmirëson Funksionin Mendor: Kafeina ndihmon në përqendrim, kujtesë dhe performancë mentale.

Rrit Performancën Fizike: Kafeina stimulon energjinë dhe qëndrueshmërinë gjatë ushtrimeve.

Antioxidantë: Kafeja është një burim i fuqishëm antioksidantësh që luftojnë radikalet e lira dhe mbrojnë qelizat.

Ul Rrezikun e Sëmundjeve: Ndihmon në parandalimin e sëmundjeve të zemrës, Parkinsonit, dhe diabetit tip 2.

Mbështet Metabolizmin: Ajo ndihmon në djegien e kaloride dhe rritjen e metabolizmit.

Përmirëson Humor: Kafeina stimulon prodhimin e neurotransmetuesve që ndihmojnë në luftimin e depresionit.

E çfarë ka më mirë se të shijosh një Princ Caffe të ngrohtë shoqëruar me kanellë në një ditë vjeshte, ndërsa kujdesesh për shëndetin tënd!

