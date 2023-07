Kafeja mund t’i shërojë këto dy sëmundje

Kafeja mund të luftojë edhe sëmundjen e Parkinsonit së bashku me demencën, sugjeron hulumtimi.

Dy komponimet, duke përfshirë edhe kafeinën, së bashku parandalojnë akumulimin e një proteine ​​toksike në trurin e minjve.

Kjo proteinë, e njohur si alfa-sinuklein, është e lidhur me Parkinsonin dhe me demencën me trupa të mëdhenj (DLB).

Testimet mbi brejtësit gjenetikisht në rrezik të të dy sëmundjeve treguan se kombinimi i kafeinës dhe kompleksit EHT parandalonte alfa-sinukleinë nga ndërtimi pas vetëm gjashtë muajsh.

Shkencëtarët tani shpresojnë se kafeina dhe EHT mund të kombinohen në një ilaç për të ndihmuar në trajtimin e Parkinsonit dhe demencinë tek njerëzit, të cilat janë të pashërueshme.