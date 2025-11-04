Kakao dhe çaji jeshil, pijet e shëndetit për zemrën

Në një kohë ku sëmundjet kardiovaskulare vazhdojnë të jenë një nga shkaqet kryesore të vdekjeve, gjithnjë e më shumë studiues dhe profesionistë të shëndetit po i drejtohen ushqyerjes si një armë e fuqishme për parandalimin e tyre. Një nga studimet më domethënëse nga Universiteti i Aquilas në Piza, ka vërtetuar se konsumimi i kakaos dhe çajit jeshil ndikon ndjeshëm në përmirësimin e shëndetit të zemrës.
Çaji jeshil me fuqi antioksiduese
Çaji jeshil është përdorur për mijëra vjet në kulturat lindore për vetitë e tij shëruese. Ajo që e bën këtë pije kaq të veçantë është përmbajtja e lartë me polifenole dhe katekina, substanca që veprojnë si antioksidantë të fuqishëm. Këto përbërës ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimet që shkaktohen nga radikalet e lira, dhe në mënyrë të veçantë, ndihmojnë në përmirësimin e funksionit të enëve të gjakut dhe uljen e tensionit të lartë. Studimi i Universitetit të Aquilas konfirmon se një konsum i rregullt i çajit jeshil është i lidhur me një reduktim të dukshëm të rrezikut për sëmundje të zemrës dhe iktus. Efekti mbrojtës i çajit jeshil vjen nga aftësia e tij për të ulur kolesterolin LDL (“i keqi”) dhe për të rritur kolesterolin HDL (“i miri”), si dhe për të ndihmuar në kontrollin e niveleve të glukozës në gjak.
Kakao, më shumë se një kënaqësi
Kakaoja, shpesh e lidhur me çokollatën dhe ëmbëlsirat, është në fakt një burim i pasur flavonoidësh, përbërës me veti antiinflamatore dhe antioksiduese. Studiuesit italianë kanë treguar se konsumimi i moderuar i kakaos, veçanërisht në formën e saj të papërpunuar ose në çokollatën e zezë me përqindje të lartë të kakaos, ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe në zgjerimin e enëve të gjakut. Kjo çon në uljen e presionit të gjakut dhe përmirësimin e elasticitetit të arterieve, faktorë kyç në parandalimin e sëmundjeve të zemrës dhe iktusit. Po ashtu, flavonoidët ndihmojnë në luftimin e inflamacionit kronik, një nga shkaktarët kryesorë të sëmundjeve kardiovaskulare.
Sinergjia mes kakaos dhe çajit jeshil
Ajo që e bën të veçantë këtë zbulim të Universitetit të Aquilas është fakti se këto dy substanca, çaji jeshil dhe kakaoja, kanë një efekt sinergjik. Konsumimi i tyre në kombinim, në mënyrë të moderuar dhe të rregullt, rrit ndjeshëm përfitimet për zemrën dhe sistemin e qarkullimit të gjakut. Ndërkohë që çaji jeshil vepron në përmirësimin e metabolizmit të yndyrnave dhe stabilizimin e presionit të gjakut, kakaoja ndihmon në qetësimin e enëve të gjakut dhe reduktimin e inflamacionit. Të dyja së bashku përbëjnë një pije natyrale të shëndetit, të pasur me vlera biologjike dhe pa efekte anësore, nëse konsumohen me masë.
Zëvendësimi i pijeve të gazuara ose me përmbajtje të lartë sheqeri me një filxhan çaj jeshil ose një çokollatë të zezë me përmbajtje të lartë kakaoje mund të jetë një hap i vogël, por me ndikim të madh në shëndetin tonë afatgjatë.