Kampi ndërkombëtar përgatitor i xhudos, nis të dielën në Pejë

Nga data 18 deri 25 gusht 2024, në Qendrën Nacionale të Xhudos në Pejë, Federata e Xhudos e Kosovës do të organizojë Kampin Ndërkombëtar Përgatitor të xhudos i cili po mbahet për herë të dytë këtë vit.

Ky kamp do të mbledhë rreth 100 xhudistë e xhudiste nga 10 shtete të cilët do të kenë mundësi të stërviten nga Kryemjeshtri Driton Kuka, trajnerët Majlinda Kelmendi, Fatos Tabaku dhe të shkëmbejnë përvojat me gjithë komunitetin e xhudos të Kosovës.

Kampi Përgatitor është aktivitet që organizohet në kuadër të programit shtetëror “Kosova, shtet i xhudos” nën komponentën, “Diplomacia publike” që ka për qëllim zhvillimin e diplomacisë shtetërore të Kosovës përmes vlerave të xhudos.

