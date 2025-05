Karrocat e Gideonit

Pse çifutët terroristë e kanë emëruar operacionin më të madh -sipas tyre- me këtë emër?

Si është historia e Gideonit dhe karrocave të tij?

Në Tora (Dhiatën e vjetër) është një histori e Pejgamberit të Zotit Gideonit.

Ajo përmendet në librin e Gjykatësve në dhjatën e vjetër.

Ai ishte një komandant i ushtrisë së Beni Israilëve. Në këtë periudhë të mbretërimit të tyre në Judea veni israilët ishin bërë çifutë. Kishin nisur të korruptonin fenë e Zotit dhe të adhuronin idhuj.

Për këtë arsye Allahu ia mundësoi armiqve të tyre medianitë që ti sulmojnë dhe ti dërrmojnë ata herë pas here.

Për këtë arsye Pejgamberi Gideon u frymëzua nga Zoti që të dilnin me njerëzit më besimtarë që ishin në atë kohë dhe të luftonin kundër medjenasve.

Ushtria e Gideonit doli në 32 mijë burra për të bërë këtë luftë kundër armiqve të tyre paganë.

Mirpo kur ata panë ushtrinë e armikut, ushtarët e Gideonit ia mbathën vrapit dhe ikën të tmerruar. Me të mbetën vetëm 300 ushtarë prej Beni Israilëve.

Kështu 300 ushtarë pasi e gjithë ushtria çifute ia kishte mbathur.

Atëherë Gideoni përdori një strategji të mençur.

Ai u dha të gjithë ushtarëve nga një pishtar dhe një brir për ti fryrë.

Pastaj e ndau ushtrinë e tij më tre pjesë nga 100 veta dhe i caktoi tre anë përreth ushtrisë medjenase..

Pastaj natën i dha urdhër ti ndezin pishtarët dhe të fryjnë brirët..

Medjenasit kur i dëgjuan dhe panë, menduan se janë tre ushtri me Beni Israilë, prandaj edhe ia mbathën të tmerruar.

Mirpo karrocat çfarë lidhje kanë?

Ushtria e Gideonit nuk kishin karroca që në bibël kanë kuptimin si teknologjia e luftës..

Mirpo çifuti vazhfon të mbetet çifut.. Edhe pse shembulli i Gideonit tregon sesi Zoti ishte Ai që i ndihmoi të fitonin luftën dhe jo numri dhe as karrocat (Teknologjia) e tyre.

Çifutët sot duan të përcjellin mesazhin se ne jemi si Gideoni por krahas Zotit kemi edhe ndihmën e Teknologjisë..

Duke simbolizuar kështu ardhjen e çifutëve me shumë karroca (Tanke)

Që do të shkatërrojnë armiqtë e tyre, palestinezët.

Pas kësaj beteje çifutët përsëri çifutizuan ndaj Zotit. Nisën përsëri të adhurojnë idhujt (Baal dhe idhuj të tjerë..)

Kjo Historia e Gideonit në fakt ngjan shumë me historinë e Talutit të përmendur në Kuran, në suren Bekare ajeti 246-251 dhe mbase mund të bëhet fjalë për të njëjtën histori.

Mirpo nuk e kuptojnë se në këtë kohë nuk është si në atë kohë.

Në atë kohë kishte Medjenas paganë dhe frikacakë.

Por në këtë kohë ka Xhabbarinë (Të tmerrshëm, siç i kanë quajtur çifutët, palestinezët.)

Në këtë kohë kemi të bëjnë me një popull që adhuron Allahun, Zotin e vetëm dhe me Teuhid të pastër.

Sot karrocat do të digjen për të mbetur simbol sesi Ndihma e Allahut do të triumfojë një popull të vogël dhe një ushtri të vogël por të zgjedhur me Besim, të Rezistencës (Ashtu si ushtria e Talutit) për të mundur gjithë barbarët e botës të personifikuar në ushtrinë zioniste..

ALLAHU DO TI TRIUMFOJË BESIMTARËT E TIJ.. POR SHUMICA E NJERËZVE KËTË NUK E KUPTOJNË..

Përgatiti Eduart Hekuran Thartori